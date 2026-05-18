Moins cher que la Grèce ou l'Espagne : un nouveau pays est la destination de vacances privilégiée en Europe

Marre des prix fous en Grèce ou en Espagne ? Découvrez ce pays secret où les prix sont restés figés depuis dix ans et où les paysages sont dignes d'une carte postale.

Les vacances européennes au soleil se résument souvent à des plages bondées où la moindre glace coûte le prix d'un ticket resto... Spoiler : il existe encore un endroit en Europe où l'on peut profiter de la Dolce Vita sans vider son épargne. Ce paradis émergent fait de l'ombre aux destinations classiques en offrant le luxe du sud à prix cassés.

Imaginez des criques aux eaux turquoise dignes des Cyclades, un littoral escarpé qui ressemble à la Croatie et cette culture des dîners tardifs qui fait le charme de l'Italie. Tout ça avec un avantage de taille : votre budget vacances a presque doublé ! Comme le souligne le magazine suédois Dagens PS, si le cadre y est idyllique, "les prix restent comme sur une carte postale nostalgique de 2014". On peut encore s'offrir du poisson grillé et des pâtes aux fruits de mer sans avoir l'impression de devoir "vendre un rein après la baignade". Un café y coûte 50 centimes, la bière locale est à moins de 3 € et vous trouverez des guesthouses charmantes dès 25 € la nuit.

Plages de Ksamil en Albanie. © TATIANA - stock.adobe.com

Ce pays, c'est l'Albanie. Longtemps resté l'État le plus fermé d'Europe, il s'impose aujourd'hui comme la nouvelle pépite de l'Adriatique et de la mer Ionienne. Autrefois "oasis secrète" réservée aux baroudeurs, le pays passe au statut de "place to be" à une vitesse folle. À Ksamil, station balnéaire phare du sud, la clarté de l'eau est telle que les clichés postés sur les réseaux sociaux sont souvent accusés d'être générés par l'intelligence artificielle ! C'est la "nouvelle Croatie", mais avec une authenticité encore brute...

L'Albanie sauvage se dévoile dans le sud du pays vers Himare ou Borsh : des villages paisibles, des oliveraies à perte de vue et une cuisine simple mais savoureuse (ne ratez pas le Byrek à 1 €). Mais l'aventure ne s'arrête pas au littoral. En s'enfonçant dans les terres, on découvre Berat, la "ville aux mille fenêtres" classée à l’Unesco, avec ses maisons ottomanes blanches accrochées à la colline. Non loin, Syri i Kaltër, l’incroyable "Œil bleu", permet d'admirer une source naturelle dont la profondeur et la couleur azur semblent irréelles.

Syri i Kaltër, une pépite cachée au cœur des terres albanaises. © Kathleen - stock.adobe.com

Certes, tout n'est pas encore parfait : les routes serpentent parfois de façon aléatoire et le service peut être improvisé. Mais c'est précisément ce qui fait le charme de l'Albanie : on a encore l'impression de faire un véritable voyage, loin des usines à touristes.

Mais attention, la réputation de l'Albanie se répand comme une traînée de poudre. Entre l'explosion des vols directs et l'arrivée des chaînes hôtelières internationales, le pays sera bientôt plus cher et moins sauvage. Un conseil si l'aventure vous tente : réservez dès maintenant ! Privilégiez juin ou septembre pour profiter des transats sans la chaleur écrasante et avant que le reste du continent ne s'empare définitivement du secret.