Ce village de pêcheurs figé au Moyen Âge sera l'endroit idéal pour observer l'éclipse solaire totale de cet été

Plages turquoise, restos à petit prix et obscurité totale : ce village de pêcheurs médiéval est validé par les experts pour observer l'éclipse solaire cet été.

Cet été, l'Europe va vivre un événement astronomique historique : sa première éclipse solaire totale depuis près de trois décennies. Pendant quelques minutes, la Lune va complètement masquer le Soleil, plongeant une partie du continent dans la nuit noire en plein jour. Alors, d'où observer l'événement ? Le point de vue idéal se cache dans un petit joyau côtier, selon les experts.

Certes, l'Hexagone frôlera l'expérience ultime avec un soleil masqué à plus de 92% à Paris et jusqu'à 99,5% à Biarritz, mais la nuit n'y tombera pas totalement. C'est en réalité de l'autre côté des Pyrénées que se cache le meilleur spot d'observation de l'éclipse solaire totale de 2026. Situé pile sur la trajectoire de totalité, le site offrira des conditions parfaites grâce à un ciel dégagé et une pollution lumineuse minime. Ce spot ultra-préservé combine plages turquoise, ruelles pavées et douceur de vivre, loin du tourisme de masse.

Village d'Altafulla dans la province de Tarragone en Espagne. © JoseLuis - stock.adobe.com

Ce lieu secret, c'est Altafulla, une perle de la province de Tarragone. Les experts du gouvernement catalan l'ont officiellement intégré à sa liste des 20 points d'observation stratégiques de l'éclipse solaire totale du 12 août 2026. La ville se trouve en plein cœur de la bande de totalité qui traversera notamment la Galice, la Navarre, Majorque et d'autres régions du nord de l'Espagne. L'éclipse plongera tout le village d'Altafulla dans le noir complet pendant exactement 55 secondes.

Et c'est un véritable voyage dans le temps qui vous y attend. Le cœur du village, la Vila Closa, est une ancienne cité médiévale fortifiée aux ruelles pavées et aux façades de pierre centenaires. En flânant au hasard des rues à arcades, on tombe sur le majestueux château du XIe siècle, l'église baroque San Martín ou encore le Monument aux Castellers. Pour seulement 4 euros, vous pouvez même visiter la villa romaine d'Els Munts, un site antique avec thermes privés et mosaïques face à la mer.

Le château d'Altafulla, un décor de rêve pour la baignade. © miquelrc - stock.adobe.com

Le quartier maritime de Carrer Botigues de Mar aligne ses anciennes maisons de pêcheurs le long de plages tranquilles comme la Cala del Canyadell. Côté nature, l'embouchure de la rivière Gaià offre un espace protégé idéal pour une rando à vélo au coucher du soleil. Altafulla est aussi le spot parfait pour bien manger sans se ruiner : le village est réputé pour son riz noir et sa bouillabaisse (autour de 15 euros) et ses calçots à la sauce romesco, à tester face aux vagues chez Voramar ou à la table de la Granja Sant Francesc (réputée aussi pour son poulet rôti imbattable à moins de 12 euros).

Pour ne rien rater du spectacle le 12 août, posez vos valises à Altafulla un peu en avance. Installez-vous sur la plage ou près de l'ermitage de Sant Antoni de Padua et surtout, pensez à vous équiper des fameuses lunettes homologuées pour observer sans danger l'éclipse solaire.