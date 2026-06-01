On l'appelle "La Grande Muraille de Chine espagnole" : ce paysage irréel et méconnu se cache à 2h30 de la France

Ce village fantôme espagnol abrite une réplique naturelle spectaculaire de la Grande Muraille de Chine, au milieu d'eaux turquoise.

Les plus grands monuments du monde suscitent une telle fascination qu'ils finissent par être reproduits, à l'image de la Tour Eiffel qui possède sa copie en Chine, ou de la Tour de Pise qui a sa sœur jumelle au Brésil. Parfois l'homme n'y est pour rien : la nature crée elle-même ses propres chefs-d'œuvre. C’est le cas de cette "Grande Muraille de Chine espagnole", un site grandiose qui s'élève au-dessus des eaux d'un turquoise irréel.

Le site prend la forme d'une impressionnante barrière verticale de 500 mètres de long. Vues de loin, ces murailles gigantesques semblent avoir été construites par une civilisation antique et rappellent d'emblée le célèbre monument asiatique. Pourtant, il s'agit de parois calcaires 100% naturelles, sculptées pendant des millénaires par l'activité tectonique.

Le lac bleu qui entoure le site est en revanche artificiel. Il est né dans les années 1960 lors de la construction d'un barrage, mettant en valeur la verticalité et la grandeur de cette muraille rocheuse, et offrant un miroir d'eau spectaculaire...

Les parois calcaires des Roques de la Vila plongent de façon abrupte dans les eaux turquoise du réservoir de Canelles. © Viajarruteando - stock.adobe.com

Ce trésor se situe à Finestres, un village abandonné de la province de Huesca, à la frontière entre l'Aragon et la Catalogne, en Espagne. Connues officiellement sous le nom de "Roques de la Vila" mais plus communément appelées "Les Murailles de Finestres", ces formations rocheuses s'élèvent au-dessus du réservoir de Canelles.

L'ambiance y est unique et hors du temps. En se promenant entre les ruines de maisons du XVIIe siècle et le vieux lavoir de la place centrale du village déserté depuis des décennies, on trouve encore des souvenirs laissés par les familles : vieilles photos, cartes postales et petits mots. Entre les parois de la muraille, les randonneurs peuvent escalader les vestiges de l'ermitage de San Vicente qui offre une vue imprenable sur la muraille naturelle.

La spectaculaire "Grande Muraille" naturelle de Finestres dévoile ses aiguilles sculptées par l'érosion à la frontière de l'Aragon en Espagne. © Santi Rodríguez - stock.adobe.com

Le site est devenu un spot exceptionnel pour les randonneurs et les photographes, mais il reste préservé du tourisme de masse en raison de son accès difficile. Deux options principales s'offrent aux visiteurs : l'approcher en bateau ou en kayak en naviguant sur le lac de Canelles depuis l'embarcadère de Corçà en Catalogne, ou choisir la randonnée exigeante qui traverse l'impressionnant défilé du Congost de Mont-rebei. Ce parcours technique d'une heure comprend des passerelles suspendues et des ponts au-dessus du vide pour rejoindre le village.

"Les Murailles de Finestres", qui offrent un décor d'Asie en plein cœur de l'Espagne, se situent à seulement 2h30 de route au sud de la frontière française. C'est une destination facilement accessible en voiture, idéale pour un dépaysement rapide dans le nord-est de l'Espagne.