Oubliez le Sud : ce pays cache une Riviera spectaculaire pour deux fois moins cher

Eau translucide, palmiers et prix divisés par deux... Découvrez l'alternative low-cost ultime aux stations balnéaires méditerranéennes.

C’est le même scénario chaque été : vous rêvez de plages ensoleillées, de terrasses animées et de farniente face à la mer. Mais entre les hôtels aux prix astronomiques, le transat payant à 30 euros la journée et la note du restaurant qui s'envole, les vacances sur la Côte d'Azur viennent rapidement plomber votre budget. Une destination radicale et encore confidentielle permet de s'offrir ce doux décor sans se ruiner.

Situé au carrefour de l'Europe et de l'Asie, ce pays abrite un littoral bordé de palmiers et de montagnes verdoyantes qui plongent directement dans l’eau. Imaginez de longues étendues de plages et une architecture futuriste qui côtoie des parcs naturels préservés. Le grand point fort ? Le coût de la vie y est inférieur de 50 % à celui de la France. Là où un déjeuner sur le pouce vous coûte 15 euros chez nous, il tombe ici sous la barre des 8 euros.

La magnifique station balnéaire de Batoumi en Géorgie. © IgorZh - stock.adobe.com

Ce paradis de la débrouille porte un nom : la Géorgie, et plus précisément sa côte de la mer Noire, centrée autour de la région de l'Adjarie. Longtemps restée hors des radars des voyageurs français, cette Riviera est le spot ultime pour diviser son budget vacances par deux. Sa capitale balnéaire, Batoumi, surprend immédiatement par ses airs de "Dubaï de la mer Noire", où les gratte-ciels modernes font face à une immense promenade maritime et une longue plage de galets de 7 kilomètres.

Côté hébergement, l'économie est flagrante : une chambre dans un hôtel 3 étoiles confortable ou un joli Airbnb y démarre autour de 45 à 55 euros la nuit, contre le triple pour un équivalent décent à Nice ou à Cannes.

Pour fuir la ville, il suffit de s'éloigner de quelques kilomètres vers le sud et découvrir les plages de Kvariati ou de Gonio, réputées pour leurs eaux calmes adossées à des collines vertes. Un peu plus au nord, le jardin botanique de Batoumi est idéal pour une balade ombragée avant la baignade pour seulement quelques lari (la monnaie locale).

Château d'Ananuri en Géorgie. © Dmytro Kosmenko - stock.adobe.com

Pour les voyageurs qui veulent alterner entre bronzage et aventure, l'arrière-pays réserve d'autres claques visuelles. En s'enfonçant vers les montagnes, le majestueux château d'Ananuri semble flotter sur les eaux turquoise du réservoir de Zhinvali.

La Géorgie séduit par sa gastronomie généreuse. Un dîner complet pour deux personnes dans un restaurant traditionnel, composé de khachapouri (pain au fromage local) et de grillades, dépasse rarement les 25 euros au total. Pour accompagner le tout, la pinte de bière s'affiche à moins de 2 euros et le verre de vin géorgien à 3 euros.

Pour rejoindre ce plan en or, le plus efficace est de prendre un vol depuis Paris (environ 8h de trajet avec escale) vers l'aéroport de Batoumi, situé à seulement 10 minutes du centre-ville. Vous pouvez aussi trouver des vols low-cost très économiques vers Koutaïssi, puis compter environ 2h de route ou de train pour rejoindre la côte.