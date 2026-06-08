C'est le "Machu Picchu de l'Europe" : découvrez ce trésor caché à 2h de vol de France

Tout le monde ignore l'existence de ce "Machu Picchu" secret caché en Europe.

Nul besoin de traverser l'Atlantique ni de subir un décalage horaire épuisant pour jouer les explorateurs. A seulement deux heures d'avion de la France se cache ce site, surnommé le "Machu Picchu européen", totalement épargné par le tourisme de masse. C'est pour cette raison que vous n'en avez probablement jamais entendu parler.

Pour partir à la rencontre de ce trésor, il faut oublier les côtes ultra-touristiques et s'enfoncer dans l'arrière-pays d'une région sauvage. Ce site exceptionnel, un plateau rocheux qui surplombe une vallée majestueuse, offre un panorama à 360 degrés idéal pour prendre des photos incroyables et se promener en toute liberté au milieu de vestiges millénaires. Vous marchez littéralement sur les traces du Paléolithique, du Néolithique, de la Préhistoire, du Moyen Âge...

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Ce paradis caché porte un nom : les ruines du Prazo, situées à Freixo de Numão, en plein cœur de la célèbre région du Douro supérieur, au nord du Portugal. A seulement 3 kilomètres du village, ce site archéologique à ciel ouvert se visite comme un grand parc naturel. Le grand point fort pour les visiteurs ? Il n'y a pas de barrières, pas de files d'attente interminables, ni de billets hors de prix. On s'y balade à son rythme, en profitant d'une vue imprenable sur la vallée de Côa qui s'étend à perte de vue.

La pièce maîtresse du site, c'est une immense villa romaine datant du Ier siècle après J.-C., remarquablement conservée. Ses murs, ses cours et ses dallages sont si bien dessinés qu'on s'y imagine instantanément. Juste à côté, le voyage dans le temps continue avec les ruines d'une basilique paléochrétienne restée active jusqu'au XIIIe siècle, entourée de 22 tombes anciennes et d'un menhir préhistorique. Un mélange des cultures qui crée un décor d'aventure digne d'un film !

Ruines romaines du Prazo au Portugal. © camerawithlegs - stock.adobe.com

Pour prolonger le voyage, le site de Castelo Velho, qui dévoile des fortifications vieilles de 5 000 ans, sert aussi de belvédère magnifique pour admirer le coucher du soleil sur les montagnes. En redescendant, le village de Freixo de Numão invite à la flânerie avec ses ruelles typiques et son manoir baroque qui abrite un charmant petit musée. C'est là que sont rassemblés les plus beaux objets sortis de terre lors des fouilles.

Pour les amoureux de nature et de terroir, la région est magique : entre les cascades du Pontão das Três Bocas, les randonnées dans la réserve de Mela et les dégustations des célèbres vins locaux, il y a de quoi en faire un séjour mémorable.

Si vous cherchez le moment idéal pour partir, visez février et mars : la région se métamorphose sous la floraison blanche et rose des amandiers. Comptez seulement 2h de vol depuis la France pour atterrir à Porto, suivies de 2h de route (en voiture de location) à travers les magnifiques paysages vallonnés du nord du pays. Un road-trip confidentiel et low-cost à programmer d'urgence avant que tout le monde ne se passe le mot !