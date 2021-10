"Piton de la Fournaise : le volcan se calme, l'éruption évitée ?"

ERUPTION PITON DE LA FOURNAISE. La préfecture de La Réunion a prévenu lundi d'une probable prochaine éruption du Piton de la Fournaise et a déclenché le niveau 1 de la phase d'alerte, stade dit "éruption probable ou imminente". Un retour au calme a toutefois été observé mardi.

[Mis à jour le 19 octobre 2021 à 07h42] Les Réunionnais doivent-ils se préparer à une nouvelle éruption du Piton de la Fournaise ? La prudence est de mise mais le risque s'est un peu éloigné mardi avec la baisse constatée de l'activité du volcan. La crise sismique, débutée lundi 18 octobre à 4h33 heure locale, s'est affaiblie. L'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise note encore de rares séismes très localisés à l'ouest du Piton de Crac mais l'alerte semble s'éloigner.

L'alerte de niveau 1 déclenchée lundi 18 octobre par le préfet de l'île, faisant suite à une communication de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise confirmant le début d'une crise sismique, enregistré à 4h33 ce lundi 18 octobre selon un communiqué relaté par La 1ere, reste toutefois en vigueur. "Entre 04h33 et 16h00 heure , 627 séismes volcano-tectoniques et 176 séismes de type longue période ont été enregistrés" indiquait lundi l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF).

Cette alerte avait été suivie d'une communication officielle du préfet de La Réunion qui a annoncé le déclenchement de la phase d'alerte 1 dite "éruption probable ou imminente" dès 7 heures lundi. Ce stade restreint l'accès au site en interdisant d'emprunter les sentiers comme celui du Pas de Bellecombe et ceux menant à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise. Il est rappelé que le "poser d'aéronefs dans la zone du volcan est réglementé et soumis à autorisation de la préfecture" note le préfet.

Les habitants de l'île de la Réunion étaient invités à se préparer à une nouvelle éruption imminente puisque l'Observatoire Volcanique du Piton de la Fournaise a évoqué dans son alerte du lundi 18 octobre une "éruption probable à brève échéance dans les prochaines minutes ou heures". Plus tard dans la matinée, l'Observatoire a donné davantage de précisions, recensant 537 séismes volcano-tectoniques entre 4h33 et 10h50 heure locale, activité située sous la "zone sommitale et sous le flanc est". Le secteur touché par la migration du magma vers la surface sera le flanc nord et nord-est du Piton de la Fournaise, au Piton de Crac.

L'observatoire note ainsi que le secteur est "un peu plus au nord que l'intrusion du 28-30 septembre 2020. En 2020, la crise sismique, qui avait accompagné cette intrusion, avait duré deux jours et n'avait pas conduit à une éruption, le magma ayant stoppé en profondeur." Une éruption peut-elle être dès lors évitée ? Oui mais l'Observatoire rappelle que "plus les crises sismiques sont longues, plus le risque d'ouverture de fissures éruptives à basse altitude augmente."

La dernière éruption du Piton de la Fournaise date de mai dernier, rappelle La 1ere. Les scientifiques avaient alors annoncé une probable nouvelle éruption d'ici la fin de l'année 2021. Or, l'Observatoire a observé une activité en hausse du volcan depuis le 20 septembre dernier avec pas moins de 52 séismes enregistrés en un mois et surtout 12 séismes rien que sur la journée du lundi 11 octobre. Cette activité a mené à une augmentation de la pression souterraine. La zone était donc particulièrement scrutée ces dernières heures d'autant que La Réunion doit accueillir Le Grand Raid cette semaine, dont la fameuse "Diagonale des Fous", le mythique trail dont le départ de l'édition 2021 est prévue ce jeudi 21 octobre.