Vacances au Portugal : couvre-feu, restrictions... Quelles sont les formalités pour partir cet hiver ?

Le Portugal attire chaque année des milliers de touristes français. Face à la propagation du Covid-19, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Couvre-feu, restrictions, port du masque, on fait le point complet sur la situation pour profiter au mieux de vos vacances au Portugal cet hiver.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Mesures

Plages

[Mis à jour le 22 décembre 2020 à 10h00] À l'instar des autres pays européens, le Portugal compte toujours de nombreux nouveaux cas de coronavirus chaque jour. Les autorités ont ainsi décidé de maintenir les restrictions sanitaires en vigueur, afin de pouvoir les alléger pendant les fêtes de fin d'année, comme l'a annoncé le Premier ministre Antonio Costa.

Dans les régions les plus touchées, un couvre-feu nocturne et les week-ends a été instauré, mais les commerces n'ont pas fermé. Concernant le week-end de Noël, le gouvernement espagnol ne prévoit pas d'interdire la circulation entre municipalités. Pour la nuit du 31 décembre, cette mesure sera de nouveau instaurée pour éviter les déplacements à travers le pays. À Noël comme pour le Nouvel an, les horaires du couvre-feu seront réduits et les restaurants pourront fermer plus tard. L'état d'urgence a été formellement prolongé jusqu'au 23 décembre, et les dirigeants du pays ont déjà prévenu qu'il sera étendu au moins jusqu'au 7 janvier.

Après la réouverture des frontières de l'Union Européenne le 15 juin dernier, le Portugal a rouvert sa frontière terrestre avec l'Espagne le mercredi 1er juillet 2020. Les frontières portugaises restent donc ouvertes aux touristes français, qui ne sont pas tenus de fournir un test négatif du Covid-19 datant de moins de 72 ou 48 heures à leur arrivée. La France n'est en effet pas considérée comme "pays à risque" par les autorités portugaises.

Aucune mesure de quarantaine n'est mise en place pour les Français arrivant au Portugal. Il faudra cependant remplir un formulaire à remettre aux autorités de santé portugaises. Celui-ci est fourni par la compagnie aérienne lors de l'achat des billets ou, à défaut, par le personnel navigant pendant le vol. Tous les aéroports du pays ont rouvert et la température des arrivants est relevée par des caméras thermiques à la descente de l'avion.

Avant d'atterrir à Madère ou aux Açores, les autorités portugaises réclament toutefois aux touristes de remplir un formulaire en ligne mais aussi de fournir un test négatif du Covid-19 datant de moins de 72 heures. Dans le cas contraire, le voyageur sera soumis à un test PCR, pris en charge par l'État portugais, dès son arrivée. Il devra ensuite rester confiné dans l'attente du résultat. Les enfants de moins de 12 ans ne sont pas concernés par ces restrictions de voyage.

Au Portugal, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics fermés mais pas dans la rue. Seule Madère fait exception à cette règle. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits sur la voie publique. La vente de boissons alcoolisées et la consommation d'alcool sera interdite dès 20 heures partout dans le pays. Les commerces ouvriront désormais à 10 heures et fermeront entre 20 heures et 23 heures, selon les décisions municipales. Les bars, les discothèques et les enceintes sportives resteront fermés sauf si les bars font également office de restaurant. Les restaurants pourront continuer à recevoir des clients jusqu'à minuit et fermeront à 1h.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.