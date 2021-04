Vacances au Portugal : déconfinement progressif, test PCR, lieux ouverts, toutes les infos

Alors que le Portugal a entamé sa troisième phase de déconfinement avec la réouverture des restaurants, bars et commerces, les voyageurs souhaitant s'y rendre doivent réaliser un test PCR et respecter une période d'isolement prophylactique de 14 jours sur place.

[Mis à jour le 21 avril 2021 à 10h00] Réouverture des cafés et restaurants, des centres commerciaux, des salles de spectacle, des lycées et des universités… Le Portugal est entré lundi dans la troisième phase d'un déconfinement progressif entamé mi-mars. La prochaine et dernière étape de la levée graduelle des restrictions sanitaires est prévue dans deux semaines, avec notamment le retour d'évènements publics en extérieur si la l'évolution de la situation sanitaire le permet, a indiqué l'exécutif socialiste.

Le temps d'un week-end ou d'une semaine de vacances à Lisbonne, Porto ou encore Braga, vous pourrez goûter aux spécialités locales ou boire un verre en terrasse, faire du shopping ou encore aller voir une exposition au musée. Attention cependant avant de réserver vos billets d'avion ou de prendre votre voiture pour passer la frontière espagnole puis portugaise, les contrôles à la frontière espagnole seront maintenus au moins jusqu'à la fin du mois d'avril, de même que l'obligation pour les voyageurs arrivant au Portugal de présenter un PCR négatif de moins de 72h, voire d'observer une quarantaine.

Les frontières du Portugal sont ouvertes aux touristes français, qui sont toutefois obligés de fournir un test négatif du Covid-19 datant de moins de 72h à leur arrivée. La France est en effet considérée comme "pays à risque" par les autorités portugaises.

Depuis le 1er avril 2021, tout voyageur en provenance de la France, ne pourra se déplacer que pour motif essentiel et devra, outre l'obligation de présenter un résultat négatif de test RT-PCR datant de moins de 72h (à l'exception des enfants de moins de 2 ans), respecter une période d'isolement prophylactique de 14 jours, à son domicile ou dans un établissement désigné par les autorités de santé portugaises.

Les voyageurs se rendant aux archipels des Açores ou Madère doivent obligatoirement présenter un justificatif de réalisation d'un test de dépistage du SRAS-CoV-2 (RT-PCR) avec un résultat négatif, effectué dans les 72h précédant le départ. A Madère, vous serez obligatoirement soumis à votre arrivée à un test PCR, pris en charge par les autorités locales. Dans l'attente des résultats du test, les voyageurs sont placés en isolement. Si les résultats du test sont positifs, le voyageur est immédiatement placé en confinement strict.

Aux Açores, si le séjour est équivalent ou supérieur à 7 jours, le voyageur doit, au 6e et au 12e jour à compter de la date de réalisation du premier test, contacter l'autorité de santé compétente à raison du lieu de résidence ou d'hébergement, afin de conduire un second et un troisième test (le voyageur restant libre de circuler entre les tests si le résultat est négatif).

Le Portugal poursuit sur sa lancée avec la troisième phase sur les quatre du déconfinement Les Portugais ont d'abord vu rouvrir certains commerces, ceux de détail non alimentaires jusqu'à 21h et 13h les week-ends et jours fériés , mais aussi des parcs, jardins, espaces verts, espaces de loisirs, bibliothèques. Les musées, monuments, palais, galeries d'art et magasins jusqu'à 200m2 peuvent de nouveau accueillir du public depuis le 5 avril.

Les supermarchés ont donc rouvert, tout comme les lycées, les universités, les cinémas, les théâtres, et les restaurants et bars. Il est désormais possible de s'asseoir à quatre autour d'une table en intérieur dans des conditions sanitaires strictes. A partir du 3 mai 2021, les restaurants, cafés, pâtisseries (maximum 6 personnes à l'intérieur et 10 en terrasse) pourront accueillir la clientèle sans limites d'horaires.

Au Portugal, le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics fermés mais pas dans la rue. Seule Madère fait exception à cette règle. Les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits sur la voie publique. La vente de boissons alcoolisées et la consommation d'alcool sera interdite dès 20 heures partout dans le pays. Les commerces ouvriront désormais à 10 heures et fermeront entre 20 heures et 23 heures, selon les décisions municipales. Les bars, les discothèques et les enceintes sportives resteront fermés sauf si les bars font également office de restaurant. Les restaurants pourront continuer à recevoir des clients jusqu'à minuit et fermeront à 1h.

Le Portugal a mis en place un plan d'occupation des plages pour permettre aux locaux comme aux touristes de s'y retrouver : il faudra respecter une distance de 3 mètres entre chaque famille ou groupe, et une jauge sera à respecter. Afin de ne pas se déplacer pour rien, une application "Info Praia" permet d'avoir un aperçu de l'occupation des plages en temps réel. Les plages auront un indicateur : vert, la plage est occupée à moins de 33% et est accessible, jaune, c'est encore possible de se déplacer, rouge, la plage est saturée.