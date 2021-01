Vacances en Italie : nouvelles restrictions, quatorzaine, quelles sont les règles à respecter ?

Suite au rebond de l'épidémie de coronavirus, les séjours de vacances en Italie seront soumis à de nouvelles restrictions cet hiver. Vous hésitez à vous y rendre ? Lieux fermés, couvre-feu, port du masque, quatorzaine, on fait le point complet sur la situation afin de préparer au mieux vos vacances en Italie.

Sommaire Frontières

Quarantaine

Conditions

Plages

Avions

[Mis à jour le 6 janvier 2021 à 12h08] Depuis le début de la crise sanitaire, l'Italie figure parmi les pays européens les plus durement touchés par l'épidémie de Covid-19. L'Italie prolonge ses restrictions initialement prévues jusqu'au 6 janvier 2021. Les déplacements entre régions sont toujours interdits au moins jusqu'au 15 janvier 2021 et les bars et restaurants vont rester fermés ce weekend du 9 et 10 janvier 2021.

Toute la péninsule a été classée en zone " rouge " à fort risque de contagion durant les fêtes de fin d'année, qui s'achèvent en Italie ce 6 janvier à l'occasion de la fête de l'Épiphanie, jour férié en Italie.

Figurant parmi les destinations préférées des Français en Europe, l'Italie a rouvert ses frontières aux citoyens européens le 3 juin dernier. La vie reprend son cours, de manière progressive, dans le pays, avec la réouverture de nombreux lieux culturels, des piscines, des restaurants et des salles de sports. Il est également possible pour les Italiens de voyager librement dans tout le pays. Pour les touristes étrangers, l'enregistrement est obligatoire à l'entrée dans quatre régions d'Italie :

Sardaigne: il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région 48 heures avant le départ (ce formulaire n'est pas disponible en format papier à bord des avions ou des navires)

Sicile: il est obligatoire de s'enregistrer sur le site Sicilia SiCura et/ou via l'appli Sicilia SiCura (Play Store - Apple Store). Pour informations et assistance, le numéro gratuit est actif: Tél. 800.458787

Pouilles: il est nécessaire de remplir un formulaire d'auto-signalement téléchargeable en ligne sur le site de la Région.

Calabre: il est nécessaire de remplir un formulaire en ligne sur le site de la région dédié à l'urgence Covid.

Les voyageurs en provenance de France qui viendraient en Italie entre le 21 décembre et le 6 janvier seront soumis à une quatorzaine sur place (14 jours), même s'ils disposent d'un test négatif. Ceux qui auraient séjourné en France entre le 21 décembre et le 6 janvier pour des raisons autres que professionnelles, de santé ou de nécessité absolue devront eux aussi respecter une quatorzaine (14 jours) à leur arrivée en Italie même s'ils disposent d'un test négatif. Enfin, du 21 décembre au 15 janvier au minimum, les déplacements entre régions seront interdits.

Alors que les discothèques en lieu clos restaient fermées celles en plein sont désormais également interdites et le ministère de la Santé a annoncé l'obligation du port du masque pour tous dans tous les lieux publics où peuvent être formés des groupes. Si les cafés et restaurants sont ouverts, le gouvernement italien maintient le respect des mesures de distanciation sociale dans les lieux publics fermés et l'interdiction des grands rassemblements. . Concernant les musées, il est vivement conseillé de se procurer son ticket d'entrée en ligne avant de se rendre sur place. De plus, les visiteurs doivent porter un masque et se laver les mains avant de rentrer dans le musée.

Les bords de mer italiens sont accessibles depuis début juin. Sur les plages privées, majoritaires sur la péninsule, une distance de 3 à 10 mètres doit être respectée entre transats et parasols selon les régions.

Les grands aéroports italiens ont rouvert leurs portes aux voyageurs. À Rome, l'aéroport de Fiumicino accueille quotidiennement une vingtaine de vols. Le second aéroport de la capitale, Ciampino a repris du service dès le 16 juin avec notamment Ryanair et EasyJet. Si vous souhaitez vous rendre dans les îles italiennes, sachez que la Sicile et que la Sardaigne accepte les vols internationaux