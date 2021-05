Vacances en Grèce : conditions, test PCR, lieux ouverts, les infos pour y aller cet été 2021

La Grèce a lancé sa saison touristique mi-mai, levant son confinement de sept mois. Couvre-feu, test PCR, port du masque, plages... On fait le point sur la situation sanitaire face au Covid-19 et les mesures à respecter lors de votre voyage en Grèce continentale ou dans les Cyclades ou les îles Ioniennes cet été 2021.

Villes animées, villes typiques, vestiges antiques, îles paradisiaques, climat méditerranéen... La Grèce possèdent de nombreux atouts qui en font une destination dépaysante incontournable en Europe. Depuis le début de la pandémie, elle a enregistré près de 380 000 cas de Covid-19 et plus de 11 000 décès.

Place forte du tourisme estival, la Grèce accélère sa campagne vaccinale. À ce jour, un peu plus de 3,5 millions de Grecs ont été vaccinés, dont près de 1,2 million ont reçu la double dose. Le pays souhaite achever en priorité la vaccination dans les îles Ioniennes et les Cyclades, accueillant chaque année des millions de touristes.

Le temps d'un week-end ou d'une semaine de vacances à Athènes, Mykonos, en Crète ou à Santorin, vous pourrez goûter aux spécialités locales ou boire un verre en terrasse, faire les magasins ou encore aller voir une exposition au musée. On fait le point sur les condition d'entrée en Grèce les lieux ouverts et les mesures de distanciation afin que vous prépariez au mieux votre voyage en Grèce durant l'été 2021.

Après plusieurs mois de confinement, la Grèce a levé tout ses mesures sanitaires le 14 mai 2021 pour sa population mais aussi pour les touristes. Désormais, les visiteurs devront remplir un formulaire de localisation PLF en ligne au moins la veille avant leur arrivée en Grèce et présenter un certificat de vaccination complète achevée au moins 14 jours avant le voyage ou un test PCR négatif de moins de 72h pour entrer sur le territoire (également exigé pour les enfants à partir de 5 ans).

Tout certificat pourra être rédigé en anglais, français, allemand, italien, espagnol ou en russe ; il devra également comporter le nom et prénom du voyageur comme indiqué sur son passeport. A l'arrivée en Grèce, tous les voyageurs sont soumis à un dépistage aléatoire à la Covid-19 (test RT-PCR) ou à un test antigénique rapide aléatoire.

Les résidents des pays de l'UE sont dispensés de la quarantaine préventive de 7 jours en présentant un test PCR négatif ou un certificat de vaccination de plus de 14 jours.

Un couvre-feu nocturne est en vigueur de 00h30 à 05h00 partout dans le pays. Le reste du temps, il n'y a plus besoin d'utiliser le formulaire SMS ou l'attestation-papier pour les déplacements. Le port du masque reste toutefois obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs et extérieurs, pour toutes les personnes âgées de 4 ans ou plus.

Les musées ont rouvert le 14 mai dernier partout en Grèce, tandis qu'il est déjà possible de manger une moussaka, de boire un ouzo en terrasse ou d'aller faire les magasins depuis le début du mois de mai. Les cinémas en plein air rouvriront le 21 mai avec une capacité réduite et les théâtres le 28 mai prochain.

Les plages de la Grèce continentale, des Cyclades et des îles Ioniennes ont rouvert à la baignade. La navigation sur un bateau privé et la pêche récréative sont autorisées.