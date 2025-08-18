Personne ne la connaît sauf les locaux : cette île du Portugal a de superbes plages

Cette destination est très appréciée des locaux et elle commence à devenir populaire, d'autant que des vols directs apparaissent peu à peu.

Si vous recherchez une escapade ensoleillée et décontractée, loin des foules de touristes, pour vos prochaines vacances d'été ou du printemps prochain, une destination commence à avoir la cote chez les experts du voyage. Elle est pourtant peu fréquentée et relativement ignorée des agences de voyage et des touristes européens.

Cette destination se trouve à 4 heures de Paris en prenant en compte les changements et le vent pourrait bientôt tourner puisque plusieurs compagnies aériennes européennes ont annoncé lancer des vols directs vers l'aéroport local pour la saison d'été. C'est déjà le cas notamment depuis Londres et Manchester au Royaume-Uni ou depuis Francfort en Allemagne.

Cette destination, c'est Porto Santo, une perle méconnue de l'Europe située dans l'archipel de Madère. Pour y aller aujourd'hui depuis Paris, un vol vers Madère est requis, suivi de seulement 15 minutes d'avion ou 2 heures et 30 minutes de bateau qui vous permettront déjà de découvrir les merveilles de l'île. Porto Santo, souvent décrite comme "la petite sœur sableuse de Madère", est une destination préservée. Elle est d'ailleurs très appréciée des résidents de Madère mais aussi des Portugais continentaux voisins qui s'y rendent pour profiter de la quiétude et de ses plages. Décrite comme une île paisible, Porto Santo offre un contraste bienvenu avec les destinations touristiques surpeuplées.

L'une des principales attractions de Porto Santo est sa magnifique plage de 9 km, qui s'étend le long de la côte sud de l'île. Cette plage a remporté de nombreuses récompenses au fil des ans pour la qualité de son sable et de ses eaux. Les spas de l'île exploitent ces propriétés naturelles, offrant des soins au sable chaud. De plus, Porto Santo propose l'une des piscines naturelles les plus fascinantes au monde, Porto das Salemas, située dans la partie nord de l'île, creusée dans la roche volcanique et offrant une vue spectaculaire sur la côte.

Si vous souhaitez découvrir la vie quotidienne des habitants de l'île, la charmante ville de Vila Baleira est le seul centre urbain de Porto Santo. Avec ses 5 000 habitants, elle se caractérise par ses rues pavées pittoresques et ses bâtiments blanchis à la chaux. La ville abrite également de nombreux restaurants et hébergements confortables, ce qui en fait une destination idéale pour les familles. Le point culminant de l'île, le Pico do Facho, offre une vue panoramique à 360 degrés sur des paysages différents de ceux de Madère, avec une végétation unique.

Enfin, la plage de Porto Santo, longue de 9 kilomètres, est une attraction incontournable. Elle couvre toute la côte sud-ouest de l'île, offrant un sable fin et des eaux cristallines. La température de l'eau varie de 18°C en hiver à 23°C en août et en septembre, ce qui permet de se baigner presque toute l'année. La plage est surveillée en été sur certaines sections pour assurer la sécurité des baigneurs.

Porto Santo est une destination méconnue d'Europe qui mérite d'être découverte pour ses plages paradisiaques, son ambiance authentique et son charme préservé. Alors, si vous cherchez une escapade détendue loin de la foule, n'hésitez pas à mettre Porto Santo sur votre liste de voyages futurs.