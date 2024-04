Moins chère que Santorin et presque sans touristes, cette île est un paradis bien caché en Méditerranée

Cette île de Méditerranée est bien moins connue que ses voisines. A tort car elle offre aussi de belles possibilités de vacances, et à moindre coût.

La Grèce attire chaque été des milliers de touristes qui s'y pressent pour son climat, sa riche culture, ses plages de rêve en Méditerranée et quelques clichés à ne pas manquer. C'est le cas d'endroits très touristiques comme la célèbre île de Santorin, assaillie par les touristes chaque été. Réaliser la célèbre photo du panorama de Santorin avec ses maisons blanches et bleues relève désormais du chemin de croix avec une attente interminable lors de la période estivale. Sans compter le coût avec des prix exorbitants pour loger sur la célèbre île, surtout si on compare les tarifs à ceux pratiqués sur d'autres îles des Cyclades.

Vous cherchez une alternative moins chère mais offrant une expérience similaire ? Plusieurs îles proches des Cyclades offrent de belles possibilités pour des vacances inoubliables. Oubliez également l'ile de Mykonos toute proche mais toute aussi fréquentée et embarquez plutôt pour une autre île à proximité.

Naxos est facilement accessible depuis Athènes, en avion ou en ferry. C'est la plus grande des îles des Cyclades mais elle se distingue surtout de ses célèbres voisines par son rythme plus tranquille et ses nombreuses plages. Naxos permet ainsi aux visiteurs de découvrir une Grèce plus authentique et préservée. L'île se caractérise aussi par ses maisons blanchies à la chaux typiques, ses ruelles sinueuses et ses vues panoramiques qui n'ont rien à envier à celles de Santorin ou de Mykonos. La capitale, Chora, également connue sous le nom de Naxos Town, offre un joli mélange et de belles promenades possibles.

Vous préférez la farniente et les plages ? Naxos est un petit trésor caché car l'île offre aussi des plages de sable fin, contrairement à nombre de ses voisines. La plage de Plaka, par exemple, est célèbre pour son sable fin et ses eaux turquoise, tandis que des criques cachées comme celles près d'Aliko offrent encore plus de tranquillité. Elles sont globalement protégéees du vent, à l'exception de quelques unes favorables à la pratique de sports nautiques.

Si vous cherchez des endroits pour ramener de belles photos, La Portara, une immense porte de marbre datant de l'antiquité, se dresse fièrement et offre un cadre spectaculaire pour les couchers de soleil. L'île est également riche en histoire, avec des sites tels que le Temple d'Apollon et le Temple de Déméter, qui invitent à explorer le passé glorieux de la région. Plus reculés dans les terres, les petits villages montagneux comme Apiranthos sont aussi à ne pas manquer, comme la dégustation des fromages qui font la renommée de Naxos.