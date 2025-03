Cette plage de rêve est à trois heures de Paris, presque aucun Français ne la connaît

A trois heures seulement de Paris, cette région offre notamment une plage idyllique encore peu connue des touristes français.

À seulement trois heures de vol de Paris, encore dans l'ombre des destinations touristiques européennes les plus célèbres, se trouve une perle de l'Adriatique méconnue des voyageurs français. Ils ne sont pas les premiers à s'y presser, loin de là. Pourtant, cette région d'Europe a tout pour plaire, à quelques kilomètres de cités touristiques bien plus connues comme la côte italienne adriatique et la côte dalmate avec sa célèbre et (trop) fréquentée Dubrovnik.

Cette baie et son chapelet d'îles a des allures de carte postale. Elle offre encore des prix très accessibles par rapport au reste de la Méditerranée. A quelques kilomètres de Hvar, l'archipel des îles Pakleni, avec Palmizana en vedette, est une destination encore confidentielle.Mais attention, en juillet comme en août, elles accueillent déjà de nombreux petits bateaux alors que la foule est peu présente le reste de l'année. La visiter au printemps peut être ainsi une excellente idée.

Sveti Klement, la plus grande île de cet archipel, abrite Palmizana, célèbre pour sa plage de sable fin, un rare trésor sur une côte majoritairement rocheuse où les plages sont davantage en galets, petits cailloux ou gros rochers. Cette plage se distingue ainsi non seulement par son sable fin mais aussi par son cadre. La plage est encadrée par une forêt, composée majoritairement de pins très présents sur cette côte mais qui offrent une ombre rare sur cet archipel rocailleux. Leur ombre est plus que bienvenue lors des chaudes journées d'été, car, pour rappel, le mercure peut monter très haut en Croatie ! L'eau cristalline, les yachts amarrés à proximité dans sa petite marina et les vues sur les autres îlots de l'archipel des Pakleni complètent le tableau idyllique.

Ne vous y trompez pas, Palmizana est bien plus qu'une simple plage. La famille Meneghello, installée sur l'île depuis plus d'un siècle, y a notamment créé un véritable petit jardin botanique en plein air. Elle y a créé un écosystème unique avec des plantes tropicales. Les visiteurs peuvent ainsi explorer l'île à pied, y découvrir des criques cachées à quelques pas de la plage principale. Palmizana comprend aussi quelques restaurants en bord de mer où l'on peut déguster des spécialités locales. Le poisson frais est toujours au menu !

L'accessibilité de Palmižana est également un point fort. Avec des navettes régulières depuis la ville animée de Hvar, située à proximité, les visiteurs peuvent facilement combiner l'exploration de cette île tranquille avec les animations d'une des villes les plus dynamiques de Croatie.