Prix canons et plages sublimes : c'est la petite perle ensoleillée à 2 heures de Paris

Cap sur cette ravissante cité balnéaire encore préservée du tourisme de masse.

Alors que les Français sont en quête de destinations estivales alliant dépaysement et petit budget, plusieurs destinations émergent comme l'un des bons plans de l'été. Plages de rêve, soleil généreux, dolce vita et prix doux : zoom sur cette pépite européenne à deux heures en avion de Paris. Elle offre tout ce qu'on aime l'été, sans avoir encore (trop) les inconvénients du tourisme de masse.

Lovée au nord-est de la Sardaigne, Olbia séduit par son charme authentique. Son centre historique regorge de vestiges archéologiques, de placettes bordées de bars à vins et de trattorias typiques. Encore confidentielle mais sans doute plus pour longtemps, Olbia est une destination rêvée pour un été réussi. Depuis Paris, la ville est accessible en à peine 2h30 grâce aux vols directs low-cost proposés par notamment par easyJet ou Ryanair. Côté pratique, l'aéroport n'est justement qu'à 3 km !

Sur place, un climat estival typique de la Méditerranée vous attend avec des températures culminant à 32°C en juillet. A vous la farniente et les baignades rafraîchissantes ! Cela tombe bien, si vous cherchez des plages à profusion, Olbia est le point de départ rêvé pour découvrir les fabuleuses plages de la Gallura. Sable doré et eaux limpides vous attendent au nord à Pellicano, Mare Rocce ou Pittulonghu, et au sud à Li Cuncheddi et Porto Istana.

Les amateurs de farniente alterneront avec de belles balades, comme sur les vestiges nuragiques de Riu Mulinu ou au puits sacré de Sa Testa. Le soir, l'ambiance festive et décontractée vous happera, notamment sur le Corso Umberto piétonnisé dès 19h.

Cerise sur le gâteau, la dolce vita sarde a un prix très doux ! Comptez environ 4€ pour une pinte de bière en terrasse. Côté papilles, régalez-vous avec les spécialités locales comme le vin blanc Vermentino, star des festivals de Telti et Monti. Pour votre logement, misez sur les petits B&B pleins de charme du centre-ville, à deux pas du port et de ses navettes. Avec un tel rapport qualité-prix, votre budget vacances vous mènera loin et transformeront ces vacances en un repos bien mérité.