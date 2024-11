C'est le Sahara en bord de mer, cette plage unique est à visiter toute l'année - il y fait 25 degrés en plein hiver !

Imaginez un lieu époustouflant où le désert rencontre l'océan ! Cet endroit très apprécié des photographes séduit plus d'un touriste.

Dès l'arrivée sur le site, un vaste champ de dunes de sable doré s'offre aux yeux des touristes. Le paysage est si envoûtant que vous vous croiriez en plein cœur du Sahara. Pourtant, vous êtes à quelques centaines de kilomètres des côtes africaines !

Faites maintenant volte-face et admirez le spectacle qui s'offre à vous : l'immensité de l'océan Atlantique s'étend jusqu'à l'horizon. Du sommet, vous surplombez une plage de sable fin. Cette destination surprenante offre un dépaysement total grâce à ses fameuses dunes, véritable joyau naturel protégé.

Couvrant près de 400 hectares, certaines de ces dunes atteignent jusqu'à 10 mètres de haut. Cet écosystème unique abrite une faune et une flore rares, comme un lézard géant ou des espèces d'oiseau. Les amateurs de nature seront comblés par la diversité des paysages, entre la lagune du Charca, refuge des oiseaux migrateurs, et la petite palmeraie qui apporte une touche d'exotisme supplémentaire.

Chaque année, ce spot exceptionnel attire de nombreux visiteurs, subjugués par la beauté des lieux. Cet endroit enchanteur, c'est Maspalomas, une station balnéaire située sur l'île de Gran Canaria, dans l'archipel des Canaries. Mais Maspalomas ne se résume pas à ses "dunes de Maspolamas" fascinantes. C'est aussi une destination balnéaire prisée, qui bénéficie d'un ensoleillement généreux tout au long de l'année.

Avec ses 25°C en plein hiver, elle est l'endroit rêvé pour s'évader et se ressourcer, loin de la grisaille et du froid avec ses plages de rêve qui invitent à la détente et au farniente. La célèbre playa del Inglés séduit par son étendue et son sable fin. En continuant vers l'ouest, vous découvrirez la playa de Maspalomas, bordée par les majestueuses dunes, puis la playa de Meloneras, entourée d'hôtels de luxe à l'architecture pharaonique. Si vous préférez une ambiance plus familiale, optez pour la playa de San Agustín, à l'est de la station.

Les amoureux de la nature seront comblés par la diversité des paysages qu'offre Gran Canaria, entre montagnes escarpées, forêts luxuriantes et plages de sable volcanique. Cependant, cet écosystème fragile est aujourd'hui menacé. Depuis plusieurs décennies, les dunes de Maspalomas subissent une dégradation alarmante, due principalement à l'urbanisation et à l'impact humain.

Chaque année, ce sont près de 45 000 mètres cubes de sable qui disparaissent, emportés par les flots. Cette érosion massive modifie la dynamique du vent et des dunes, mettant en péril la biodiversité unique de cette réserve naturelle. Si rien n'est fait, ce joyau pourrait s'éteindre en l'espace d'une génération, préviennent les autorités de l'île, emportant avec lui tout un pan de la beauté des îles Canaries...