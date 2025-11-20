Aucun Français ne pense à le visiter : c'est pourtant l'un des plus beaux marchés de Noël d'Europe

Au coeur de cette capitale européenne se cache un marché de Noël méconnu des Français mais qui mérite pourtant largement le détour !

Quand on évoque les plus beaux marchés de Noël d'Europe, on pense immédiatement à Strasbourg et son ambiance unique, à Berlin, Vienne ou encore Prague. Pourtant, le vieux continent regorge de pépites plus confidentielles qui n'ont rien à envier à leurs homologues plus réputés.

Chaque année, ce marché de Noël attire des milliers de visiteurs britanniques, séduits par son atmosphère chaleureuse et ses nombreuses animations. Mais alors, pourquoi les Français boudent-ils encore ce petit joyau ? Sans doute par méconnaissance, car il a définitivement tout pour plaire en cette période de fêtes.

Imaginez-vous flâner dans les ruelles pavées de la vieille ville, entouré de bâtiments historiques et d'un majestueux château perché sur une colline, tandis que l'odeur alléchante du whisky chaud flotte dans l'air frais de l'hiver.

Bienvenue à Édimbourg ! Ici, le marché de Noël mélange avec brio traditions ancestrales et festivités modernes. Les chalets en bois débordent d'artisanat local, de tartans colorés et bien sûr, de délicieux puddings écossais. C'est aussi l'occasion de s'essayer à la danse celtique pour se réchauffer...

Parmi les attractions phares cette année du marché ouvert du 15 novembre au 4 janvier, ne manquez pas le spectacle nocturne "Castle of Light" qui illumine le château de mille feux. Dans les animations immanquables, les marchés à George Street, East Princes et West Princes Streets sont à découvrir comme la nouvelle patinoire sur George Street. Les enfants seront émerveillés par la grande roue et son panorama imprenable sur la ville. Quant aux plus audacieux, ils s'envoleront à bord du Skyflyer pour une vue à couper le souffle sur les toits d'Édimbourg.

Côté animations, la parade aux flambeaux du 29 décembre est un must, avec sa procession de lumières dans les rues pavées de la vieille ville. "Hogmanay" regroupe pas moins de 20 000 porteurs de torches et lance les célébrations du Nouvel An. Des spectacles de rue, des cracheurs de feu et des pipe bands rythment la soirée alors qu'un concert du groupe Texas est prévu le 31 décembre. Les gourmands, eux, se régaleront des fameux cookies au caramel et des "mince pies", ces petites tartes fourrées de fruits secs et d'épices si typiques des Noël britanniques.