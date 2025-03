On y mange pour 6 euros, cette ville européenne pas chère est idéale à visiter au printemps

Envie d'une escapade printanière dans une capitale européenne pleine de charme ? Laissez-vous tenter par cette destination aux mille trésors, où l'histoire est partout et où les prix s'annoncent tout doux.

C'est une ville au cœur de l'Europe, une capitale dont la destinée pourrait garnir plus d'un livre d'histoires. Ses ruelles pavées séduisent des milliers de touristes chaque année comme sa riche architecture et ses quartiers variés et colorés. Bonne nouvelle, le printemps arrive et il y est particulièrement séduisant, avec des températures agréables qui peuvent atteindre les 20 degrés en avril-mai. C'est donc le moment idéal pour flâner sur les places animées, s'attarder dans les cafés bohèmes et découvrir les joyaux cachés de cette cité magique.

Vous avez deviné ? Il s'agit de Prague ! Surnommée "la ville aux 100 clochers", Prague, capitale de la République tchèque, vous invite à un voyage hors du temps. Son célèbre pont Charles enjambe majestueusement la Vltava, offrant une vue imprenable sur le château qui domine la ville. La cathédrale Saint-Guy impressionne aussi par sa taille et ses vitraux. Dans le quartier historique, les petites rues tortueuses regorgent de boutiques d'artisans et de galeries d'art.

Mais Prague n'est pas figée dans le passé. Derrière ses airs de belle endormie se cache une ville résolument moderne et cosmopolite. Les anciennes zones industrielles ont été peu à peu transformées en pôles créatifs branchés, attirant la jeunesse. Et ce n'est pas tout ! Prague est aussi réputée pour être un paradis pour les amateurs de bière. Berceau de la Pilsner et de la Budweiser originale, la ville regorge de brasseries artisanales et de pubs chaleureux où déguster une "mousse" à prix doux... avec modération bien sûr ! Car c'est là un autre atout majeur de la capitale tchèque : son coût de la vie nettement plus abordable que dans d'autres métropoles européennes.

On peut ainsi y manger pour quelques euros, si on prend la peine d'éviter quelques adresses attrape-touristes. Krčma, au cœur de la Vieille Ville et du quartier juif, sert ainsi un menu de midi imbattable avec soupe et plat à seulement 160 couronnes tchèques (soit environ 6 à 7 euros !). Tlustá myš dans le quartier de Malá Strana, fait encore mieux avec une soupe à 2 euros et des plats à 6 euros. Pour davantage de gastronomie, le restaurant Mlynec au pied du célèbre pont Charles saura aussi ravir les gourmands ou ceux en quête d'un repas romantique en soirée. Son brunch est également devenu depuis peu une institution à Prague, décidément la ville idéale pour un week-end dépaysant à petit prix.