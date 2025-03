C'est l'un des pays les moins chers d'Europe, il a de belles plages et des trésors cachés à découvrir

Vous rêvez d'un pays ensoleillé qui mêle patrimoine exceptionnel et paysages à couper le souffle, le tout pour un budget serré ? Laissez-nous vous présenter une destination encore méconnue qui a pourtant tout pour séduire !

Voici une destination où des montagnes impressionnantes côtoient des plages de sable fin baignées par une mer qui invite rapidement à la baignade, un pays riche d'une histoire où les civilisations se sont succédé, donnant à son patrimoine un mélange de culture slave et d'influences orientales. Vous pensez peut-être à la Croatie, destination phare de ces dernières années ? Détrompez-vous, nous vous emmenons plus à l'est, dans un joyau encore préservé du tourisme de masse.

Ce petit coin de paradis, c'est la Bulgarie ! Nichée au cœur des Balkans, ce pays regorge de trésors à découvrir, le tout pour un coût défiant toute concurrence. Jugez plutôt : un dîner pour deux vous y coûtera en moyenne moins de 25 euros si vous savez vous écarter des restaurants attrape-touristes, tandis qu'une bière vous coûtera moins d'1,50 euros en moyenne. De quoi la savourer tranquillement au soleil, avec modération bien sûr l'abus d'alcool étant dangereux pour la santé.

Facilement accessible depuis Paris via sa capitale Sofia, la Bulgarie n'est pas seulement connue pour son aspect bon marché. Son riche patrimoine historique et culturel n'attend que vous. À commencer par Sofia, la capitale, dont le centre-ville concentre cathédrales orthodoxes et vestiges thraces dans un périmètre facilement explorable à pied. Les férus d'histoire poursuivront leur périple à Plovdiv, l'une des plus anciennes cités d'Europe, où l'imposant amphithéâtre romain côtoie de petites ruelles aux façades colorées.

Les incontournables de la Bulgarie ne s'arrêtent pas là. Le mystérieux cavalier de Madara, sculpté à flanc de falaise il y a plus de 1300 ans, vaut à lui seul le détour. Tout comme le monastère de Rila, joyau de l'architecture byzantine niché au cœur des montagnes et classé à l'UNESCO. Enfin, les amateurs de sensations fortes ne manqueront pas l'étrange monument Buzludzha, vestige de l'ère communiste perché à 1400 mètres d'altitude.

Les amoureux de nature ne seront pas en reste, entre randonnées dans le splendide parc national de Pirin, classé à l'UNESCO, et flâneries dans la romantique vallée des Roses, à voir en priorité au printemps pour profiter des fleurs et des senteurs d'une nature en plein boom. Sans oublier les longues journées de farniente sur les plages de sable fin de la mer Noire, à Varna ou Nessebar, deux stations balnéaires qui font partie des perles de la mer Noire... Vous l'avez compris, la Bulgarie regorge de trésors qui ne demandent qu'à être découverts.