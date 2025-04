Avertissement pour les touristes : cette destination européenne fait face à une vraie "épidémie"

Les autorités ont décrété l'état d'urgence et mènent des contrôles renforcés.

Avec ses montagnes, ses sentiers de randonnée pittoresques et ses panoramas à couper le souffle, cette destination séduit un nombre croissant de voyageurs en quête de nature et de calme. Ce petit pays d'Europe centrale, longtemps resté dans l'ombre de ses voisins, s'impose désormais comme une destination tendance pour les amoureux de grands espaces et d'écotourisme.

Pourtant, derrière cette carte postale idyllique, le pays traverse actuellement une crise sanitaire qui suscite l'inquiétude des autorités avant l'été. Le gouvernement local a même instauré l'état d'urgence sur l'intégralité du territoire national pour faire face à une épidémie.

La fièvre aphteuse frappe durement les élevages du pays. Cette maladie virale hautement contagieuse, qui affecte les bovins, les moutons et les porcs, a été détectée dans au moins quatre exploitations du pays. Toutes sont situées dans le district de Dunajská Streda, dans le sud-ouest de la Slovaquie. Face au risque de propagation fulgurante, le président Peter Pellegrini a déjà appelé à une application stricte des mesures de contrôle pour éviter que ces foyers ne se transforment en véritable catastrophe sanitaire, ce qui pourrait entraîner des pénuries de lait et de viande en raison des abattages massifs.

Les autorités ont déjà procédé à l'abattage de milliers de têtes de bétail et mis en place des protocoles sanitaires draconiens dans les zones infectées : périmètres de sécurité, restrictions de circulation, désinfection systématique… Des mesures similaires ont été déployées en Hongrie, pays voisin où deux foyers ont également été identifiés à proximité de la frontière slovaque.

Si la fièvre aphteuse est sans danger pour l'homme, l'ampleur de l'épidémie perturbe néanmoins le quotidien des habitants et pourrait compliquer les séjours des voyageurs. Le Royaume-Uni a d'ailleurs émis une alerte à destination des touristes se rendant en Slovaquie, les avertissant de possibles contrôles renforcés aux frontières.

Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) a même averti les Britanniques qu'il pourrait y avoir des "mesures d'inspection des véhicules renforcées " aux frontières de la Slovénie. Si les camions sont particulièrement visés, cette mesure entraîne des embouteillages et des difficultés de passage. Les autorités britanniques recommandent également d'éviter les fermes et forêts des régions touchées.

En France, le Quai d'Orsay n'a pas émis d'alertes sur son site internet destiné aux voyageurs. Le dernier message date du 3 avril et concerne la présence d'ours. "Des cas d'agressions, y compris dans les zones habitées, ayant été rapportés, il est recommandé d'être vigilant. Il importe en premier lieu d'être attentif à la signalisation spécifique et d'éviter de sortir des sentiers balisés", précise le ministère des Affaires étrangères.