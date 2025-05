Cette plage à 2 heures de Paris est parmi les plus belles du monde – il y a pourtant un gros hic

Cette crique séduit par son eau turquoise et ses falaises spectaculaires. Mais cet endroit paradisiaque a une limite...

Toute la beauté de la Méditerranée résumée dans une petite crique. Cet endroit enchanteur a été une fois de plus cité parmi les plus belles plages du monde par le site 50 Best Beaches. Ce joyau a impressionné le jury par ses eaux cristallines aux nuances turquoises et émeraudes, ses falaises calcaires vertigineuses plongeant dans la mer et son aiguille rocheuse iconique s'élevant à 143 mètres, tel un monument naturel. 1 000 professionnels et experts du voyage dont des Instagrammeurs ont fait partie du jury.

Au final, ceux-ci évoquent "bien plus qu'une simple plage : sa beauté intacte éveille une émotion profonde dès qu'on la découvre. Que vous l'admiriez depuis les hauteurs ou les pieds dans l'eau, le spectacle est à couper le souffle." La plage de galets blancs polis, née d'un éboulement en 1962, séduit les touristes qui peuvent aussi découvrir à quelques mètres, une source d'eau douce se jetant dans la Méditerranée.

Déclarée monument naturel protégé en 1995, la crique a pu conserver son caractère sauvage et intact grâce à des mesures de conservation strictes. C'est là que réside le hic : l'accès y est volontairement restreint pour limiter l'impact du tourisme de masse. Et les mesures sont drastiques !

Même en haute saison, seules 300 personnes par jour sont autorisées sur le site. Ce petit paradis, c'est Cala Goloridze en Sardaigne, une île italienne à deux heures de Paris. Autre point à connaître, ce petit paradis se mérite, même pour les 300 privilégiés qui peuvent s'y rendre chaque jour à la haute saison !

Cala Goloridze est effectivement difficilement accessible. Les visiteurs doivent soit s'y rendre à pied par un sentier de randonnée depuis le plateau de Golgo, soit l'approcher en bateau en mouillant à 200 mètres du rivage, derrière une barrière protectrice. La marche de 3,5 km avec 470 mètres de dénivelé prend environ 2 heures aller-retour à travers le Supramonte de Baunei, récompensant les efforts par un panorama à couper le souffle. Cette difficulté d'accès, bien que pouvant en rebuter certains, est le prix à payer pour préserver ce joyau.

Depuis 2017, les bateaux à moteur ne peuvent pas non plus s'approcher à moins de 100 mètres de la plage. En 2019, une association a instauré des droits d'entrée de 6€ par personne pour financer la protection et le nettoyage du site. Bien que controversée, cette mesure vise à réguler la fréquentation, en comptant ceux qui y arrivent à la nage depuis un bateau.

Malgré ces contraintes, les amoureux de nature et les randonneurs aguerris seront largement récompensés par la beauté à l'état pur de Cala Goloritzé. Pour profiter de ce paradis en toute quiétude, mieux vaut toutefois privilégier juin ou septembre et arriver tôt le matin. La meilleure période pour se baigner s'étend de juin à octobre. Et avec des températures grimpant à 29°C en juillet-août, le farniente est assuré pour ceux ayant la chance d'accéder à l'un des plus beaux écrins de Méditerranée.