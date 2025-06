C'est la ville la moins chère à visiter en Europe cet été, le café y coûte 50 centimes

Cette ville qui recèle de nombreuses surprises est le meilleur rapport qualité/prix d'Europe.

Les vacances approchent : vous rêvez d'évasion mais les poches sont (presque) vides. Vous cherchez une destination loin des foules, de préférence facilement accessible depuis la France ? Bonne nouvelle, cette ville s'impose comme la meilleure alternative aux sempiternelles destinations prisées et onéreuses.

Nous restons en Europe, et la bonne nouvelle, c'est que les compagnies aériennes low-cost comme Ryanair, Wizz Air ou Transavia rejoignent cette destination en 2h45 de vol direct, à partir de 25 euros. Sur place, un Airbnb vous coûtera environ 40 euros la nuit et vous pourrez vous rafraîchir d'une pinte de bière à moins de 3 euros.

Destination Tirana, la capitale de l'Albanie, facile à explorer à pied ou à vélo et point de départ idéal pour explorer la montagne et la riviera albanaise avec ses très belles plages comme celle de Ksamil, particulièrement appréciée des Instagrammeurs et adeptes de TikTok. Le cœur battant de Tirana, c'est son immense place piétonne baptisée Skanderberg en l'honneur du héros national qui a combattu les Ottomans. Tout autour, vous y trouverez des bâtiments historiques et modernes emblématiques comme le Musée national d'Histoire remarquable par son immense mosaïque de style soviétique, la mosquée Et'hem Bey, bijou de l'architecture ottomane ou la Tour de l'Horloge qui offre une vue panoramique sur la place pour 2 euros !

Le Musée national d'Histoire situé sur la célèbre place Skanderbeg à Tirana en Albanie. © sforzza - stock.adobe.com

En périphérie, vous ne manquerez pas non plus la visite originale du Bunk'Art 1 pour 5 euros : un musée fascinant installé dans un ancien bunker souterrain construit pendant la dictature d'Hoxha. C'est un endroit incontournable pour découvrir l'histoire de l'Albanie, durant la période communiste et la guerre froide. Juste à côté de ce bunker, vous emprunterez un téléphérique qui vous déposera en 15 minutes au mont Dajti. Une fois en haut la vue sur la capitale est magique et vous pourrez profiter de sentiers de randonnées ou pique-niquer.

Cette ville est définitivement bien agréable en été, avec ses larges trottoirs et grandes terrasses où le café coûte entre 50 centimes et 1 euros et le repas local entre 5 et 10 euros. Ses fresques de street-art et ses façades colorées égayent le paysage urbain, à commencer par le bâtiment du Ministère de l'Agriculture tout de rouge vêtu en plein centre.

Ministère de l'Agriculture à Tirana en Albanie. © dudlajzov - stock.adobe.com

Autre visite surprenante qu'on ne manquera pas à Tirana : la Maison des Feuilles, installée dans les locaux de l'ancienne police secrète communiste : c'est un musée poignant qui explore les méthodes de surveillance et d'espionnage dans ce lieu sinistre où de nombreux interrogatoires avaient lieu sous la torture pendant la dictature.

Avec ses paysages encore préservés du tourisme de masse et son histoire fascinante, l'Albanie est l'un des rares joyaux cachés à découvrir encore en Europe. Qu'attendez-vous pour vous y rendre avant qu'il ne soit trop tard ?