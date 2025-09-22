1 euro le repas, 70 centimes le litre d'essence : ce paradis touristique où l'on se sent comme un millionnaire

Ce paradis est le pays le moins cher du monde : il recèle des trésors à un rapport qualité/prix imbattable.

Nombreux sont ceux qui choisissent cette destination pour se détendre et explorer ses joyaux... Il est une destination dans le monde où le moindre centime dépensé se multiplie en expériences mémorables : pas besoin de vider son portefeuille pour explorer un véritable paradis !

Le dernier rapport, publié chaque année par InterNations, une plateforme qui analyse la vie et le travail des expatriés, a révélé son classement des pays les moins chers où vivre. Pour la cinquième fois consécutive, ce joyau touristique a été élu "pays le moins cher du monde". Les chiffres parlent d'eux-mêmes : 89 % des expatriés qui y vivent sont satisfaits du coût de la vie et et 87 % estiment que leurs revenus leur permettent de vivre confortablement.

Il s'agit d'un pays d'Asie du Sud-Est aux paysages époustouflants et à l'histoire millénaire. Cerise sur le gâteau, il est réputé pour ses plats délicieux vendus à des prix dérisoires, et ses transports et hébergements au moindre coût. Bienvenue au Vietnam, la destination touristique où la vie est la moins chère, et le troisième pays d'Asie du Sud-Est le plus prisé des touristes derrière la Thaïlande et la Malaisie, avec plus de 17,5 millions de touristes étrangers l'an dernier.

La baie d'Along depuis l'île de Bo Hon, une merveille naturelle du nord du Vietnam. © huythoai - stock.adobe.com

Que ce soit pour naviguer dans la baie émeraude d'Ha Long parmi ses milliers de pitons rocheux, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, explorer les rizières en terrasse de Sapa, se perdre dans l'effervescence d'Hanoï, le cœur culturel et spirituel du pays, ou connaître l'expérience féerique d'une visite à Hôi An, la ville qui s'illumine de milliers de lanternes le soir, toutes ces expériences de voyage au Vietnam ne coûtent pas chères.

Vous dépenserez environ 100 euros pour une croisière de 2 jours dans la baie - repas, kayak, visite des grottes et cabine sur une jonque inclus - et environ 60 euros un trekking de 2 jours à Sapa avec guide local, repas et nuit chez l'habitant. Quant aux dépenses dans les villes comme Hanoï, vous goûterez à des plats emblématiques de sa street food, une expérience culinaire des plus authentiques, entre 1 et 3 euros à peine (soupe de nouilles Phô, sandwich vietnamien Bánh mì ou vermicelles et porc grillé bún chả) et une bouteille d'eau ne vous coûtera que 50 centimes.

Dégustation d'un bún chả dans un restaurant de rue à Hanoi. © Danmoch - stock.adobe.com

Côté hébergements, certaines auberges de jeunesse (hostels) coûtent à peine 7 euros la nuit et les hôtels les plus économiques ou maisons d'hôtes sont accessibles entre 8 et 20 euros la nuit. Enfin, du côté des transports en commun, un abonnement mensuel ne vous coûtera que 7 euros, une course de 1 kilomètre en taxi moins de 50 centimes et un litre d'essence à peine 70 centimes...

Le Vietnam s'impose comme une destination de voyage remarquablement économique et à l'excellent rapport qualité/prix, prouvant qu'il n'est pas nécessaire de dépenser une fortune pour vivre une aventure extraordinaire. De plus, si vous cherchez à vous échapper du froid de l'hiver en Europe, vous serez comblés par le sud du pays, avec soleil et plages à la clé.