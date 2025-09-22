C'est officiel : "le plus beau village du monde" est bien plus proche que vous ne le pensez

Le plus beau village du monde se cache au cœur de l'Europe selon le prestigieux magazine Forbes.

Vous êtes lassés de l'agitation constante de la ville, des klaxons intempestifs et des travaux incessants ? Le prestigieux magazine Forbes a récemment levé le voile sur son classement des 50 plus beaux villages de la planète. De quoi vous donner des idées pour une échappée belle dans un paradis de tranquillité.

Imaginez un village tout droit sorti d'un conte de fées, aux maisons en pierre de couleur miel et aux ruelles bordées de fleurs traversées par une douce rivière. Ses cottages des XVe au XVIIe siècles transportent les visiteurs à l'époque des tisserands. C'est donc ce petit joyau niché dans la campagne anglaise, à un peu moins de 2 heures de Londres, qui a su charmer le magazine économique, qui l'a hissé à la première place du classement.

La célèbre ligne de cottages couleur miel de Arlington Row, le cœur architectural de Bibury dans le comté du Gloucestershire en Angleterre. © Denise - stock.adobe.com

Ce village élu "plus beau village du monde" se nomme Bibury et il est presque inconnu en France. Mais pourquoi ce joyau des Cotswolds, une région de l'Angleterre, a-t-il conquis le jury de Forbes ? Tout d'abord parce que contrairement à d'autres lieux touristiques de cette "zone de beauté naturelle exceptionnelle" (telle est la qualification officielle des Costwolds depuis 1966), Bibury a su garder son âme et son ambiance de village d'antan.

Les célèbres cottages d'Arlington Row en pierre locale dorée, construits à l'origine comme entrepôt de laine monastique au XIVe siècle puis transformés en habitations de tisserands au XVIIe, sont toujours debouts et habités. Traversé par la rivière Coln, le village est resté le même, avec ses berges verdoyantes et son pont de pierre. C'est ce qui a poussé l'artiste et écrivain William Morris à le qualifier de "plus beau village d'Angleterre" déjà au XIXe siècle.

Et sa beauté pastorale reste incontestable : Bibury est aujourd'hui immortalisé sur les cartes postales, les couvertures des guides de voyage et fût un temps sur la couverture intérieure des anciens passeports britanniques, devenant le symbole de l'Angleterre rurale échappant aux aménagements modernes.

L'hôtel Swan vu de l'autre côté de la rivière Coln depuis le pont, à l'automne. © Alla - stock.adobe.com

Au-delà de son paysage de carte postale, Bibury réserve d'autres découvertes : vous pourrez résider à l'élégant Swan Hotel réputé pour sa brasserie qui sert des plats de haute qualité et le thé au coin du feu dans une ambiance typiquement "british", déguster une truite fraîchement pêchée depuis sa ferme d'élevage de truites la plus ancienne encore en activité en Angleterre ou encore vous immerger dans la tranquillité de l'historique église de St Mary.

Prêts à troquer votre métro-boulot-dodo contre un billet de train direction le dépaysement et l'authenticité ? Bibury coche toutes les cases. C'est un véritable havre de paix authentique, facilement accessible depuis Londres en voiture ou en train direct depuis la gare de Paddington jusqu'à Kemble (comptez ensuite seulement 20 minutes de taxi).