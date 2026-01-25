Elle a été élue "plus belle vieille ville d'Europe", aucune destination ne réunit autant de sites touristiques dans un espace aussi petit

Cette vieille ville est sur la première marche du podium devant Naples.

Le Vieux Continent regorge de villes anciennes fascinantes, chacune avec son propre charme, son histoire et ses légendes. Monuments historiques, maisons à l'architecture ancienne, anciennes places de marché et ruelles étroites... Tous ces éléments créent une ambiance unique qui fascine toujours autant les voyageurs avides de patrimoine et désireux de s'éloigner de l'agitation des villes modernes. Mais s'il ne fallait visiter qu'une de ces vieilles villes, laquelle choisiriez-vous ?

Afin de vous guider dans le choix de votre prochain voyage, l'expert Tourlane a sélectionné 65 vieilles villes remarquables à travers 5 régions du monde à l'été 2025, en se basant sur les avis d'experts en voyages expérimenté et des critères externes tels que les classements Unesco.

Le site de voyages en ligne les a ensuite évalués sur 4 critères principaux : la praticabilité piétonne (pondérée à 50%), l'ancienneté de la ville et le coût d'une visite à pied (pondérés à 20%) ainsi que la popularité sur Instagram (pondérée à 10%). Dans son classement européen, une ville d'Europe de l'Est a raflé la première place à Naples, régulièrement primée.

La basilique Sainte-Marie et la place du Marché de Cracovie en Pologne. © Boris Stroujko - stock.adobe.com

Il s'agit de Cracovie en Pologne, dont l'histoire remonte au VIIe siècle et dont la Vieille Ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1978. "C'est un véritable trésor, regroupant un nombre impressionnant de sites touristiques dans un espace étonnamment compact. Elle se visite donc facilement à pied", justifient les experts.

En effet, la vieille ville de Cracovie (en polonais : "Stare Miasto") présente une extraordinaire densité de monuments aux styles architecturaux différents : du roman au gothique en passant par la Renaissance et le baroque. L'itinéraire historique vous mènera à travers de charmantes ruelles bordées de cafés, depuis la place du Marché entourée de magnifiques maisons bourgeoises et son Halle aux Draps de style Renaissance en passant par la basilique Sainte-Marie, réputée pour son monumental retable de bois, jusqu'au château du Wawel, l'ancienne et la plus importante résidence des rois de Pologne.

Château royal de Wawel à Cracovie en Pologne. © Tomasz Warszewski - stock.adobe.

Durant cette courte promenade à pieds, vous découvrirez "des places cachées, des portes anciennes et des cours pittoresques, révélant à chaque pas le caractère unique de la ville", détaillent les experts. Le charme est renforcé par le parc des Planty qui entoure la Vieille Ville et qui remplace les anciens remparts. Les visiteurs paient 12 euros pour une visite guidée de la cité médiévale, et on compte actuellement environ 8 millions de photos de la vieille ville sur Instagram.

Contrairement à de nombreuses villes européennes, Cracovie a été relativement épargnée par les destructions massives de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a permis de préserver son architecture historique dans un état remarquable. Combiné à son histoire royale et sa concentration de chefs-d'œuvre d'architecture, Cracovie mérite amplement la première marche du classement.