Elle a été élue la pire gare d'Europe, un calvaire pour 74 millions de passagers

C'est un désastre pour cette ville européenne : cette gare propose un service catastrophique et les retards sont hors-normes.

Retards interminables, attente sur le quai bondé, pas grand chose pour se substanter... On connaît tous l'enfer des gares. Mais si vous pensez que votre gare est la pire, vous allez être surpris ! Un classement annuel vient de publier son verdict sans appel, désignant officiellement, avec des chiffres fiables, la pire gare d'Europe.

C'est une gare située dans une capitale très touristique et que l'on pensait irréprochable qui ferme la marche du classement de l'Indice européen des gares ferroviaires 2025 du Consumer Choice Center, qui a passé en revue les 50 gares ferroviaires les plus fréquentées d'Europe.

Train S-Bahn à la gare de Gesundbrunnen à Berlin en Allemagne. © Leonid Andronov - stock.adobe.com

Bel et bien située dans la ville de Berlin, cette gare a une place capitale car elle dessert à la fois le métro (U-Bahn), le train de banlieue (S-Bahn), le train régional (Regionalbahn/Express) et les trains de longue distance (Intercity-Express/EuroCity). Située dans le quartier de Gesundbrunnen, il s'agit de la gare de Berlin-Gesundbrunnen qui fait partie de l'arrondissement de Mitte.

Au-delà de la simple esthétique (on vous l'accorde, fort désavantageuse pour le cas de cette gare), l'indice du Consumer Choice Center évalue les gares sur des critères très précis, à savoir l'accessibilité (ascenseurs, escaliers), l'information apportée aux voyageurs, les retards, la qualité de l'environnement en terme de confort, propreté et de sécurité, l'offre de restauration et de shopping... Or la gare de Berlin-Gesundbrunnen coche toutes les cases de la mauvaise expérience utilisateur.

Le quartier centré sur la gare de Berlin-Gesundbrunnen est situé au nord-ouest du centre-ville de Berlin. © imageBROKER.com/SIPA (publiée le 14/11/2025)

Malgré ses 74 millions de passagers annuels, cette gare offre un service déplorable avec seulement 3 boutiques et 7 restaurants, ce qui est très faible comparé aux autres gares. "Pire encore : les passagers doivent attendre en moyenne 10,83 minutes sur le quai et 42 % des trains sont en retard", ont commenté les auteurs de l'Indice européen des gares ferroviaires 2025.

Quand on regarde de près le top 50, le constat est sans appel : l'Allemagne domine le classement des pires gares. Devant Berlin-Gesundbrunnen qui ferme la marche à la 50e place, on y trouve les gares de Berlin Ostkreuz et la gare centrale de Dortmund aux 49e et 48e places. Les gares de Brême (46e), Stuttgart (44e) et Berlin Südkreuz (43e) complètent cette triste fin de palmarès... Il convient toutefois de noter que le pays est surreprésenté dans le classement, avec 21 des 50 gares situées en Allemagne. Mais cela ne fait qu'accentuer la honte nationale, loin derrière les gares britanniques, italiennes et françaises surreprésentées elles aussi dans le classement.

Ce rapport met en évidence la faillite du réseau ferroviaire allemand pour qui la modernisation est devenu un véritable gouffre financier et s'avère ainsi beaucoup plus longue que prévue initialement. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes : depuis 2022, seulement 62% des trains allemands sont arrivés à l'heure, contre 99% en Suisse ! Ainsi, l'Allemagne a revu sa définition de la ponctualité : un train est désormais considéré en retard que s'il dépasse le seuil des 6 minutes, contrairement aux 5 minutes habituelles accordées en Europe.