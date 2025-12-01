C'est la ville la plus sous-estimée d'Europe : "Les gens sont accueillants, les prix sont excellents et la nourriture est délicieuse"

C'est la ville au rapport qualité/prix le plus imbattable qu'il faudra absolument visiter en 2026.

Barcelone, Rome, Prague... Vous en avez marre des city break dans ces capitales phares avec leurs tarifs exorbitants et leurs sites historiques saturés ? Face à la hausse des coûts dans les destinations les plus populaires d'Europe, les experts de la plateforme de voyage TripAdvisor se sont penchés sur les pépites les plus sous-estimées du continent, pour dénicher la ville au rapport qualité/prix le plus imbattable !

Et ils sont catégoriques. Cette ville "est 56 % moins chère que la moyenne des destinations européennes, si l'on se base sur les tarifs hôteliers moyens par nuit en été et elle vaut vraiment le détour pour son atmosphère unique et son riche patrimoine culturel" , a expliqué une experte de TripAdvisor au Daily Express. Cette ville européenne s'est détachée clairement du rapport établi pour le quotidien anglais qui se base sur l'analyse des données du site d'avis TripAdvisor.

Place médiévale du marché avec la tour de l'hôtel de ville de Cracovie en Pologne. © ecstk22 - stock.adobe.com

Avec cette différence tarifaire spectaculaire, la destination européenne la plus sous-estimée de l'année est donc Cracovie ! Cette ville du sud de la Pologne accessible en 2 heures de vol direct depuis Paris promet des expériences mémorables et pas chères, avec sa vieille ville médiévale féerique et son quartier juif animé.

Et elle ne fait que gagner en popularité, comme en témoignent les chiffres : "Cracovie affiche une note moyenne de 4,5 sur 5 et nous avons constaté une augmentation de 7 % des avis concernant cette destination au cours de la dernière année", a précisé TripAdvisor. Cette attractivité est aussi et surtout économique : pour quelques euros, le voyageur peut s'offrir un repas complet dans un bar mleczny (bar à lait) typique, une pinte de bière locale pour moins de 4 euros, ou même dénicher une chambre double en hôtel bien situé à partir de 70 euros la nuit.

La basilique Sainte-Marie sur la place du Marché illuminée dans la vieille ville de Cracovie, en Pologne. © mitzo_bs - stock.adobe.com

Et les touristes ne tarissent pas d'éloges sur l'expérience de visite : "La Pologne est un pays fascinant à visiter. Les habitants sont accueillants, les prix excellents, la nourriture délicieuse et abordable. Nous avons adoré notre séjour", confie un voyageur de la plateforme. Mais bien plus qu'une destination bon marché, Cracovie est une destination culturelle de premier plan : elle été élue "plus belle vieille ville d'Europe" par l'expert de voyages en ligne Tourlane.

Sa place du Marché (Rynek Główny) illuminée la nuit et entourée de terrasses dans sa vieille ville inscrite à l'Unesco est un incontournable absolu. Quant aux château royal de Wawel et la basilique Sainte-Marie, ce sont des splendeurs architecturales à ne manquer sous aucun prétexte ! Les avis de TripAdvisor insistent également sur les excursions faciles à organiser : "Deux excursions au départ de Cracovie valent vraiment le détour : Auschwitz et les célèbres mines de sel. Je dirais que la visite des mines de sel est l'une des meilleures que j'ai faites".

Cracovie confirme ainsi son statut de destination phare pour 2026 : alors que d'autres capitales s'essoufflent face à l'inflation et le surtourisme, elle propose une expérience locale authentique et un patrimoine d'exception sans vider le portefeuille.