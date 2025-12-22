On les appelle "les Caraïbes de l'Arctique" : c'est le spot le plus magique pour admirer les aurores boréales

Les plus belles aurores boréales se cachent sur une plage de sable blanc...

En France, voir une aurore boréale relève du miracle même quand nous sommes en plein pic d'activité solaire. Pour en prendre plein les yeux sans passer la nuit à guetter un ciel gris, il faut viser le Grand Nord ! À quelques heures de vol, il existe un archipel où le spectacle est pleinement garanti les pieds dans le sable, le tout dans un décor qui n'a absolument rien à voir avec l'image que l'on se fait de la région.

Imaginez des lagons turquoise et du sable d'une blancheur éclatante... On se croirait sous les tropiques, et pourtant le thermomètre affiche à peine quelques degrés. Ce spot exceptionnel doit son surnom de "Caraïbes de l'Arctique" à la composition unique de son sol : un sable fait de coraux et de coquillages qui donne à l'eau une couleur paradisiaque.

Observation des aurores boréales et de la pleine Lune avec vue sur le pont de Sommaroy qui relie les îles de Kvaloya et de Sommaroy en Norvège. © muratart - stock.adobe.com

Sommarøy, en Norvège, est le meilleur endroit pour chasser les aurores boréales : le contraste entre le vert électrique du ciel et la clarté des plages crée un miroir naturel fascinant. Pour Maïlee, photographe française installée sur place depuis un an, ce décor est devenu son quotidien. Dans un reportage diffusé sur France 2, elle confie ne pas se lasser de la photogénie du lieu, où chaque élément devient un accessoire de composition : "Il faut profiter de tous les éléments, des reflets, des roches, des éclats de lumière qui passent entre les nuages", explique-t-elle. "On est vraiment au calme ici et je me sens vraiment connectée avec l'endroit. C'est vraiment des conditions idéales."

A Sommarøy, on ne regarde pas l'heure car de novembre à janvier, le soleil ne se lève jamais : c'est ce que l'on appelle la "nuit polaire". Cette obscurité totale est une chance car elle permet de guetter les aurores boréales à n'importe quel moment de la journée. Les 300 habitants de ce village de pêcheurs sont tellement habitués à ce rythme qu'ils ont tout simplement décidé d'"oublier le temps" et de vivre au rythme des lumières célestes.

Mise à part les aurores boréales, il y a bien d'autres choses à faire à Sommarøy, à condition d'avoir l'âme d'un aventurier ! Comme il est permis de camper presque partout en Norvège, vous pourrez planter votre tente pour une nuit inoubliable en communion totale avec les éléments face au fjord, ou partir en kayak de mer entre les îlots rocheux pour une expérience zen unique, même au plein hiver. Enfin, vous pourrez goûter à la gastronomie locale en testant le célèbre hot-dog à la saucisse de renne, un en-cas incontournable.

Tentés par l'aventure ? La meilleure période pour l'observation des aurores boréales à Sommarøy s'étend de fin septembre à fin mars. N'oubliez pas d'emporter des vêtements techniques très chauds : si le paysage rappelle les Caraïbes, le vent polaire reste malheureusement bien réel ! Le village de Sommarøy se situe à environ 35 km à l'ouest de l'aéroport de Tromsø, que vous pouvez rejoindre par un vol avec escale à Oslo (comptez environ 4 heures de vol depuis la France).