Oasis

Siwa est une belle oasis de l'Ouest de l'Egypte, un petit coin de paradis au milieu du désert. Entourée d'oliviers et de palmiers, Siwa offre pléthore de sources d'eau cristallines, une nature grandiose et des paysages protégés et préservés. La visite de Siwa séduit les voyageurs en quête de tranquillité et de beauté naturelle authentique. Un peuple de berbères y vit, parlant leur propre langue : le Siwate.. Le petit musée " la Maison traditionnelle de Siwa " renferme une magnifique collection de bijoux et costumes de la région. A voir : le Mont des Morts, l'île de Fatnas et la Grande Mer de Sable, une étendue de désert parmi les plus remarquables au monde.

Crédit : Sergey Mayorov/123RF