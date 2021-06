Bon plan valise : une valise Samsonite à -63% !

BON PLAN VALISE. Bientôt les vacances, la période idéale pour s'équiper avec une nouvelle valise de la gamme Samsonite, actuellement à prix cassé chez Amazon.

Amazon propose actuellement une grande valise de la marque Samsonite en promotion. Habituellement disponible pour 200 euros, la X'Blade 3.0 est actuellement affichée à seulement 76 euros sur le site officiel du revendeur. Une énorme baisse de prix qui risque de ne pas durer.

Samsonite - X'Blade 3.0 2 Roues 55 cm Strict 76,93 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

Une valise Samsonite pour moins de 80 euros

La valise en question est la X'Blade 3.0. Derrière ce nom aux allures futuristes, on retrouve une référence haute de 55 cm et capable de stocker jusqu'à 44 litres de bagages. Elle dispose en outre de différentes fermetures, sangles et compartiments afin que vous puissiez séparer vos différentes affaires de voyage. Une référence idéale pour partir en toute sérénité, et actuellement en promotion chez Amazon dans la limite des stocks disponibles.