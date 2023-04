Ces destinations de vacances populaires font l'objet d'avertissements de sécurité

Alors que l'été approche, vous vous préparez sûrement à prendre la route ou à voyager dans les airs pour explorer les destinations populaires de soleil et de sable. Mais avant de commencer à faire vos bagages, vous devriez prêter attention aux derniers avertissements de voyage.

La plupart des gouvernements disposent d'un site Internet où ils publient des avertissements à destination des touristes. En France, il s'agit de la rubrique Conseils aux Voyageurs, aux Etats-Unis cela s'appelle Travel Advisories et au Canada également. Que vous planifiez une escapade romantique, des vacances en famille ou une aventure remplie d'émotions, il est utile de lire ces conseils et de voir quelles sont les destinations qui peuvent potentiellement poser problème. Nous avons synthétisé les avertissements émis par les pays cités plus haut dans cet article, en les classant destination par destination. Ces avertissements ne veulent pas dire que vous ne pouvez pas vous rendre dans ces destinations. Ils vous avertissent simplement de prendre vos précautions !

Cap-Vert : Faire preuve d'une grande prudence

Pourquoi : Des rapports font état de crimes violents, de vols à la tire (surtout la nuit et dans les zones isolées), de cambriolages de résidences, d'agressions sexuelles et de petits délits. Même pendant la journée, il n'est pas rare que des agressions se produisent dans les escaliers en pente reliant différents quartiers.

Les petits délits comme les vols à la tire et à l'arraché sont également fréquents et souvent commis par des enfants. Si vous prévoyez de participer à des festivals, foires de rue ou marchés en plein air bondés, surtout à Mindelo sur l'île de São Vicente ou à Praia sur l'île de Santiago, restez particulièrement vigilants.

Costa Rica : Faire preuve d'une grande prudence

Pourquoi : Les petits délits sont fréquents, notamment les vols à la tire et les vols de passeports. Les touristes sont considérés comme des cibles faciles, alors sécurisez vos biens, évitez les bijoux voyants et ne transportez pas de grosses sommes d'argent. Les vols de biens sont également courants dans les zones touristiques, les halls d'hôtels et les restaurants. Assurez-vous de choisir un hébergement bien sécurisé, verrouillez les portes et les fenêtres en votre absence et utilisez des parkings sécurisés.

Des crimes violents, notamment des incidents liés à la drogue, des meurtres et des vols à main armée, ont été signalés dans différentes provinces, notamment Alajuela, Limón, Puntarenas et San José.

République Dominicaine : Faire preuve d'une grande prudence

Pourquoi : Les visiteurs doivent faire preuve de prudence en raison de la criminalité, y compris la criminalité violente dans les grandes villes. Les crimes opportunistes tels que les vols à la tire et les vols de sacs à main sont répandus dans tout le pays, en particulier autour des stations balnéaires, des plages, des aéroports et des transports publics. Les touristes sont des cibles courantes pour les vols, et la criminalité a tendance à augmenter pendant les vacances. Des vols à la tire commis par des personnes circulant à moto ou à vélo, ainsi que des vols dans les bagages enregistrés dans les aéroports, ont également été signalés.

Les voyageurs devraient prévoir de séjourner dans des hôtels ou des stations balnéaires offrant une bonne sécurité, sécuriser leurs effets personnels, ne transporter que de petites sommes d'argent, éviter de montrer des signes de richesse et verrouiller les portes des voitures et remonter les vitres lorsqu'ils se déplacent.

Floride : Prendre des précautions de sécurité normales

Pourquoi : De fortes pluies ont provoqué des inondations à Fort Lauderdale et dans les environs, perturbant les routes et limitant l'accès à l'aéroport international de Fort Lauderdale. Bien que les efforts de rétablissement soient en cours, plusieurs zones sont toujours affectées par des fermetures de routes.

Si vous prévoyez de vous rendre dans les zones touchées, il est conseillé de contacter votre compagnie aérienne ou votre tour-opérateur pour savoir si la situation aura un impact sur vos projets de voyage. Consultez également le site Web de la ville de Fort Lauderdale pour obtenir des informations sur les inondations et les abris d'urgence, faites preuve de prudence, suivez les informations locales et météorologiques et respectez les instructions des autorités locales, y compris les couvre-feux.

Mexique : Faire preuve d'une grande prudence particulièrement dans certaines régions

Pourquoi : En plus de vous familiariser avec l'interdiction de fumer en vigueur dans le pays, vous devez également être conscient des avertissements régionaux contre les voyages non essentiels dans certaines zones touchées par la violence et le crime organisé, notamment Chihuahua, Colima et Durango.

Les groupes criminels, tels que les cartels de la drogue, sont très actifs dans tout le pays, entraînant des affrontements et des disputes territoriales. La criminalité violente est également une préoccupation sérieuse, avec des taux élevés d'homicides, d'enlèvements et d'agressions, même dans des destinations touristiques populaires comme Cancún et Acapulco. Pour rester en sécurité, il est important de rester vigilant, de rester dans les zones touristiques et d'éviter de voyager la nuit. Soyez toujours attentif à votre environnement et suivez de près les médias locaux.