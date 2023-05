Dans ces 3 pays on vit dans le luxe avec seulement 500 euros par mois

Là-bas, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent et l'été dure quasiment toute l'année. Voici trois paradis pour économiser de l'argent et travailler à distance.

Il existe des endroits dans le monde, voire des pays entiers, où les gens vivent avec très peu. Et pour les Français, nous y bénéficions d'un grand pouvoir d'achat grâce au taux de change. Beaucoup de ces pays, mais pas tous, se trouvent en Asie.

Ce sont des lieux pleins d'histoire et de beauté naturelle, mais les trois dont nous parlerons dans cet article ont également d'autres caractéristiques communes : ils sont très sûrs, ont un coût de la vie très bas et sont idéaux pour ceux qui travaillent à distance.

Vivre dans le luxe tout en économisant, mois après mois, des milliers d'euros est possible. En fait, dans certains cas, c'est même très facile. Tout ce que nous avons à faire est de choisir soigneusement l'endroit où nous passons notre temps. Et pas seulement pour de courtes périodes, comme des voyages ou des vacances d'été. Mais aussi pour des périodes plus longues.

Passer quelques années à travailler à l'étranger peut être une expérience idéale et inoubliable. Vous voyagez tout en travaillant depuis votre ordinateur portable, vous rencontrez de nouvelles personnes et découvrez de nouveaux endroits, et vous profitez de la vie. Surtout parce que dans les pays où la vie coûte moins cher, vous pouvez faire beaucoup plus avec le même salaire.

Alors, pourquoi ne pas essayer ? Pourquoi ne pas le faire ? Pour les milliers de Français et Françaises (surtout les jeunes) qui travaillent à distance, c'est totalement possible. Trois des meilleurs au monde se trouvent en Asie du Sud-Est. Les voici.

Thaïlande

Nous connaissons la Thaïlande pour ses îles, son climat chaud toute l'année, ses temples et certaines des personnes les plus amicales du monde. Mais c'est bien plus que cela : c'est l'un des pays où de nombreux Occidentaux vivent pendant des années en travaillant à distance. Vous pouvez économiser jusqu'à la moitié d'un salaire moyen.

Indonésie

Imaginez que vous gagnez un salaire mensuel de 2300 euros. Dans une grande ville française ou européenne, vous mèneriez une vie normale. Bien que vous soyez très attentif à vos dépenses. Mais si vous avez ce salaire en travaillant à distance, et que vous vivez en Indonésie, la vie que vous mènerez sera luxueuse.

Laos

Le troisième pays dans lequel il vaut la peine de vivre tout en travaillant est le Laos. C'est un endroit magnifique avec une nature vierge et une culture culinaire enviable. Le coût de la vie au Laos est l'un des plus bas au monde, mais en même temps, c'est un pays parfaitement sûr. Vivre au Laos tout en travaillant à distance vous permettra non seulement d'économiser une partie importante de votre salaire, mais aussi de profiter d'un cadre de vie exceptionnel et d'une qualité de vie supérieure.