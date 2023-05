Ces plages de Barcelone ignorées des touristes sont les préférées des locaux ! Une experte donne 2 spots jalousement gardés

Barcelone s'annonce cette année encore comme un spot incontournable pour profiter du soleil et de la mer dans une ambiance sans pareille. Mais comment échapper à la marée des touristes ? On vous glisse deux spots de plage que les "vrais" Barcelonais gardent jalousement secrets.

Barcelone est une valeur sûre pour un "city break" ou des vacances au soleil. La grande cité catalane offre un mix parfait pour se détendre et profiter de l'ambiance méditerranéenne. Quartiers historiques, bars à tapas, soleil garanti ou presque, fraîcheur (ou non) sur la colline de Monjuic... Le cocktail est efficace.

Problème, il est aussi connu que le mojito. Comment éviter la vague de touristes, notamment aux abords de la célèbre plage de Barceloneta, assaillie de touristes dès les premiers rayons de soleil venus ? Une spécialiste locale a bien voulu nous donner ses meilleurs spots (vous pouvez d'ailleurs tous les retrouver ici), à commencer par des plages plus confidentielles !

Notre experte en a retenu deux, toutes deux facilement accessibles, même sans voiture. La première est celle d'El Prat de Llobregat (photo ci-dessus), à proximité de l'aéroport du même nom et du stade de football de l'Espanyol Barcelone, le deuxième club de la ville qui vit dans l'ombre du grand Barça. Cette plage quasi-vierge est facilement accessible à pied, à vélo via une large piste cyclable ou en bus via la ligne PR3. Elle a l'avantage de se situer dans une zone protégée, celle du Delta del Llobregat et son existence est jalousement conservée secrète par les Barcelonais. Et pour cause, ses paillottes, son sable fin et sa belle taille ont tout de la carte postale tout en garantissant un havre de tranquillité, loin de l'ambiance surpeuplée des célèbres mais bondées Ramblas.

Le deuxième spot est celui de Badalona (photo ci-dessus), une petite ville touristique à proximité de Barcelone qui offre plusieurs plages. Pas de panique, celles-ci sont facilement accessibles en métro depuis le centre-ville de Barcelone. Il suffit pour cela d'emprunter la ligne L2 et de s'arrêter à la station Badalona-Pompeu Fabra. Si le spot donnant sur le ponton (ex-pont del Petroli) est un endroit très Instagrammable et largement partagé, la plage située en face de la gare offre une belle vue sur Barcelone et vous garantit une ambiance bien plus locale qu'à Barceloneta.