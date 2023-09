Ces destinations que les femmes devraient éviter lorsqu'elles voyagent seules - si seulement je l'avais su avant de partir

Voici les destinations que les voyageuses solo doivent absolument éviter.

Pour déterminer les meilleurs et les moins bons pays pour les voyageuses solo, MoneyTransfers.com a analysé des données sur l'indice de criminalité, l'indice de sécurité, la température annuelle moyenne, la quantité annuelle moyenne de précipitations, la note de l'Indice d'Égalité de Genre (IEG), le coût moyen d'un billet de transport en sens unique, le nombre d'activités de groupe et de visites par 100 000 personnes, le prix moyen d'un hôtel, le nombre d'auberges par 100 000 personnes. Les données ont été collectées en août 2023 et les pays ont ensuite été classés des meilleures destinations pour les voyageuses solo aux moins recommandées. Voici les pays qui ont obtenu les plus mauvaises notes ; cela ne signifie pas que les femmes ne peuvent pas se rendre dans ces endroits seules, cependant, en raison de l'insécurité, les experts conseillent que, autant que possible, elles choisissent de visiter ces destinations en groupe.

1. Afrique du Sud, Afrique

Parmi tous les pays de notre classement, l'Afrique du Sud est le pire à visiter pour une voyageuse en solo. Bien que le pays propose certaines des meilleures cuisines et vins d'Afrique, il n'obtient pas de bons scores sur les critères essentiels pour les femmes. La sécurité étant un élément crucial, l'Afrique du Sud détient le taux de criminalité le plus élevé avec 75,7 et le score de sécurité le plus bas à 24,5. La situation est aggravée par un score élevé à l'Indice d'Égalité des Genres de 97,39, le 6ème le plus mauvais au monde.

2. Brésil, Amérique du Sud

Le Brésil est un pays regorgeant de diverses espèces animales et possédant la plus grande forêt tropicale du monde, l'Amazonie. Bien que de l'extérieur cela puisse sembler un endroit magnifique à visiter, il n'est pas adapté pour les voyageuses solitaires. Il compte un faible nombre d'activités et de visites, seulement 17 pour 100 000 personnes, et 0,18 auberges pour 100 000 personnes. Son principal inconvénient est son taux de criminalité élevé de 66,1, le 3ème pire au monde.

3. Pérou, Amérique du Sud

Connu pour le Machu Picchu et ses riches cultures, le Pérou attire des voyageurs du monde entier pour explorer ses paysages vibrants. Bien que populaire, il ne convient pas aux voyageuses en solo. Le Pérou a le deuxième taux de criminalité le plus élevé, juste derrière l'Afrique du Sud, à 67,5. Il a également un faible score de sécurité de 32,5, le deuxième plus bas des pays analysés.

4. Chili, Amérique du Sud

Le Chili est le 4ème pays le moins recommandé pour les voyageuses solitaires en Amérique du Sud. Connue pour ses vignobles exceptionnels, son art de rue expressif et ses merveilles naturelles, cette nation est superbe à visiter, sauf pour les femmes seules. Le Chili a un indice de criminalité de 58,7 et un Indice d'Égalité des Genres de 88,5, ne favorisant pas les droits et la sécurité des femmes.

5. Argentine, Amérique du Sud

Bien que l'Argentine présente des coûts généralement bas, comme 0,21 $ pour un billet de transport en commun, elle ne réussit pas bien sur les critères essentiels pour les femmes. Par exemple, son taux de criminalité est le 4ème le plus élevé de l'étude à 64 et son score de sécurité est de 36.

6. République Dominicaine, Amérique du Nord

La République Dominicaine est le premier des deux pays nord-américains figurant parmi les pires pour les voyageuses seules. Malgré ses plages de sable blanc et ses eaux cristallines, ce n'est pas le lieu idéal pour elles. Elle offre peu d'activités et de visites par 100 000 personnes, à 29, et seulement 0,15 auberges pour 100 000 habitants, offrant peu d'opportunités de rencontrer d'autres voyageurs.

7. Malaisie, Asie

La Malaisie est le premier pays asiatique de notre liste figurant parmi les 10 pires pour les voyageuses solitaires. La popularité du pays a augmenté récemment, notamment pour les nomades numériques recherchant un endroit économique où séjourner longtemps. Cependant, elle a le taux de criminalité le plus élevé d'Asie, à 51,6. Elle détient également le deuxième pire Indice d'Égalité des Genres au monde à 99,54.

8. Colombie, Amérique du Sud

La Colombie est le 5ème pays sud-américain de notre étude parmi les 10 pires pour les voyageuses, se classant 8ème au total. Moins prisée que ses voisins, la Colombie est un havre pour les amoureux de la nature. Cependant, elle a un taux de criminalité élevé de 60,8 et un Indice d'Égalité des Genres de 91,18, le 10ème le plus mauvais au monde.

9. Mexique, Amérique du Nord

Le Mexique est une destination incontournable pour les Américains. Avec une gastronomie incroyable, de superbes plages et une vie nocturne à découvrir, il attire. Cependant, il a le moins d'activités et de visites par 100 000 personnes de tous les pays, seulement deux. De plus, son score de sécurité n'est que de 45,9.

10. Indonésie, Asie

Bien que l'Indonésie comprenne des centaines d'îles, dont Bali qui est prisée des voyageurs, le pays dans son ensemble n'offre pas un environnement sûr et accueillant pour les femmes. L'Indonésie a le plus haut score à l'Indice d'Égalité des Genres au monde, à 99,65. Elle compte aussi seulement huit activités et visites pour 100 000 personnes et 0,16 auberges pour 100 000 personnes.