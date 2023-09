Je suis un ancien agent du FBI - voici la chambre la plus sûre à réserver dans n'importe quel hôtel

Une ancienne agente de la CIA et du FBI partage ses astuces pour voyager en toute sécurité, y compris le choix des chambres d'hôtel.

Tracy Walder, 44 ans, a travaillé en tant qu'agente spéciale du FBI et officière de la CIA. Ces deux postes lui ont appris à prendre des précautions supplémentaires lors de missions, en particulier à l'étranger. Avant de commencer tout voyage, Walder étudie sa destination à la recherche de menaces terroristes et utilise une application qui alerte ses contacts de sa position en cas d'urgence.

Elle s'assure ainsi de placer un Apple Air Tag dans ses bagages et fait porter à sa fille de 8 ans un bracelet équipé d'un dispositif de suivi. Lorsqu'elle planifie son voyage, elle évite de réserver des locations privées, qu'elle juge "extrêmement dangereuses et risquées." "Vous faites vraiment confiance à quelqu'un que vous ne connaissez pas en séjournant chez lui", a déclaré Walder à une chaîne de télévision américaine. "De plus, on ne sait pas vraiment qui écrit ces avis."

Une fois qu'elle choisit un hôtel, Walder demande à séjourner dans une chambre située entre le troisième et le sixième étage. Elle a expliqué que ces chambres sont suffisamment proches du rez-de-chaussée pour un accès d'urgence, mais suffisamment éloignées des intrus qui pénètrent par le rez-de-chaussée. "Concernant le niveau d'un étage, il y a deux aspects : d'abord l'entrée. En général, quelqu'un qui cherche à nuire prendra le chemin le plus facile, c'est-à-dire entrer par le rez-de-chaussée car c'est le plus accessible", a déclaré Walder. "Quant à la sortie, si vous êtes trop haut, par exemple au 20ème ou 21ème étage, il sera très difficile de sortir rapidement."

Une fois dans sa chambre, Walder s'assure toujours de verrouiller la porte, d'utiliser le pêne et de placer un arrêt de porte pour une "sécurité supplémentaire". "Mon mari se moque de moi à ce sujet, mais même si la probabilité qu'une effraction se produise est faible, le personnel de l'hôtel dispose d'un passe-partout pour accéder à votre chambre", a-t-elle confié.

Walder a confié avoir intégré ces mesures de sécurité à sa routine de voyage après une mission classée à l'étranger où elle s'était sentie en insécurité. "Évidemment, je ne peux pas être très précise car c'est toujours classé secret-défense, mais en gros, j'agissais comme une espionne dans un autre pays — donc je dois supposer que ce pays pourrait peut-être connaître mon identité et chercher à me nuire", a-t-elle laissé entendre.

"Ils ont refusé de me déplacer du premier étage lors d'une mission, alors j'ai commencé à mettre des serviettes sous la porte." Walder veille également à communiquer son itinéraire à sa famille afin qu'ils soient informés de ses déplacements et puissent la localiser si nécessaire. "Mon souhait était d'offrir différentes options de sécurité et d'encourager les gens à utiliser ce qu'ils peuvent contrôler ou posséder déjà — sans avoir à acheter quoi que ce soit", a déclaré Walder en partageant ses conseils.