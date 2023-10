Elle a été élue meilleure ville pour y passer un week-end et n'est qu'à deux heures de chez vous

A moins de deux heures de la France, avec un climat agréable et des billets d'avion à partir de 30 euros, c'est la destination phare pour un week-end. Elle vient d'être élue meilleure ville d'Europe.

Porto, une ville historique nichée au nord du Portugal, vient d'être couronnée "Europe's Leading City Break Destination 2023" lors des prestigieux World Travel Awards. C'est-à-dire la meilleure ville d'Europe où passer un week-end. C'est une reconnaissance majeure pour cette cité dynamique, souvent éclipsée par sa sœur du sud, Lisbonne. Mais à quoi attribue-t-on cette distinction? Et que peut-on faire lors d'un séjour de courte durée à Porto? Plongée dans une destination qui n'attend que vous.

Pourquoi Porto ?

Ce n'est pas un hasard si Porto a remporté ce titre. Cette ville, avec ses nuances profondes d'histoire et son mélange éclectique de modernité, dégage une aura particulière qui charme ses visiteurs. L'architecture de Porto, avec ses façades anciennes aux teintes pastel qui contrastent avec les immeubles modernes, raconte une histoire de résilience et de renaissance. Les rues pavées, parfois étroites et sinueuses, évoquent des récits d'un passé lointain, alors que les marchés bruyants, les places animées et les cafés contemporains témoignent de la vitalité actuelle de la ville. Ses nombreux ponts, en particulier le pont Dom Luís I, offrent des panoramas spectaculaires sur le fleuve Douro, créant une toile de fond pittoresque qui séduit photographes et romantiques.

En outre, la culture de Porto, imprégnée de musique, d'art et de littérature, offre une plongée dans l'âme du Portugal, faisant de cette ville bien plus qu'une simple escale touristique. C'est une invitation à vivre et à ressentir la véritable essence d'une nation fière de son héritage, tout en étant résolument tournée vers l'avenir.

Quoi faire à Porto ?

1. Visiter la Ribeira: Ce quartier historique, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un véritable labyrinthe de ruelles sinueuses, d'échoppes traditionnelles et de bâtiments séculaires. Vous pourrez flâner le long des quais, en dégustant une spécialité locale ou en admirant les bateaux traditionnels, les rabelos.

2. Dégustation de Porto: Il serait impensable de visiter Porto sans s'offrir une dégustation de son célèbre vin. Dirigez-vous vers l'un des nombreux caves à Vila Nova de Gaia, juste de l'autre côté du fleuve, pour découvrir les secrets de la production du vin de Porto.

3. Librairie Lello: Considérée comme l'une des plus belles librairies du monde, elle aurait inspiré J.K. Rowling pour certains éléments de la saga Harry Potter. Avec son escalier central rougeoyant et ses boiseries sculptées, elle est un régal pour les yeux.

4. Église de São Francisco: Un joyau de l'architecture gothique, cette église est connue pour son intérieur en bois doré et ses motifs détaillés.

5. Le Pont Dom Luís I: Pour une vue panoramique à couper le souffle, traversez ce pont à pied ou en métro et grimpez jusqu'au Monastère de la Serra do Pilar.

6. La gastronomie: Les amoureux de la bonne chère se régaleront avec la francesinha (un sandwich à la viande nappé de sauce piquante), le bacalhau (morue) préparé de mille manières, ou encore les pastéis de nata, pour une touche sucrée.

Enfin, et c'est le plus intéressant : Porto n'est qu'à deux heures d'avion de la France. De nombreuses compagnies desservent la ville à des tarifs très abordables. Ryanair propose ainsi des vols à 30 euros. Les autres compagnies à bas coût proposent des billets à 70 euros. Quant aux compagnies régulières, dont la compagnie nationale portugaise TAP, elles ont des prix à partir de 100 euros. Ce qui permet de visiter la ville sans se ruiner.