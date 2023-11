Il se passe en Islande quelque chose d'inédit depuis près d'un millénaire

L'activité volcanique de la péninsule de Reykjanes est en augmentation. Les habitants sont préoccupés.

Plus de 10 000 séismes ont été enregistrés en Islande en une semaine, tandis que le sol a commencé à se soulever. Selon les experts, cela indique une intensification de l'activité volcanique. "Il y a des signes que nous entrons dans une nouvelle ère en Islande, une ère qui n'a pas été vécue depuis 800 ans. Nous sommes à l'aube de quelque chose de nouveau, et nous ne savons pas encore comment cela va affecter la vie à long terme", estime Eemu Ranta, docteur en géologie à l'Université d'Helsinki.

Les tremblements de terre de la semaine dernière ont eu lieu principalement sur la péninsule de Reykjanes, où se trouvent environ 30 volcans. La plupart des séismes ont été mineurs, mais trois ont dépassé une magnitude de 4. En outre, une zone de la péninsule de Reykjanes a commencé à s'élever à un rythme exceptionnellement rapide. Selon l'Institut météorologique islandais, le niveau du sol a augmenté de 5 à 6 centimètres en 12 jours.

Il y a eu sur la péninsule de Reykjanes les premières éruptions volcaniques en près de 800 ans au cours des trois dernières années. La première a eu lieu en 2021 sur le volcan Fagradalsfjall. Une éruption a également eu lieu au même endroit l'année dernière et une troisième cet été. "Toutes se sont produites près de la zone où le sol s'élève maintenant", dit Ranta. "Il est typique qu'une période de calme dure environ 800 à 1 000 ans. Mais lorsque l'activité éruptive commence, elle est suivie d'une période plus active qui peut durer jusqu'à 400 ans." Cela ne signifie pas que les éruptions volcaniques sont constantes. Il peut y avoir des éruptions tous les 5 à 20 ans, ajoute Ranta.

En 2010, une éruption volcanique en Islande a complètement perturbé le trafic aérien international. Sous le glacier Eyjafjallajökull, une éruption volcanique a commencé en mars et s'est poursuivie jusqu'en octobre. En avril 2010, le volcan a projeté des cendres à environ 8,5 kilomètres d'altitude pendant plusieurs jours. Un énorme nuage de cendres s'est formé, ce qui a conduit à la fermeture de l'espace aérien en Finlande et dans plusieurs autres pays européens, et des dizaines de milliers de vols ont été annulés. Le nuage de cendres a posé une menace pour la sécurité aérienne, car les cendres peuvent arrêter ou même détruire les moteurs des avions. De plus, cela réduit la visibilité et peut représenter un risque pour la santé lorsqu'il pénètre dans l'air respirable.

La péninsule de Reykjanes est à côté de l'aéroport. Justement de cette région, où le sol se soulève, il n'y a que 15 kilomètres jusqu'à l'aéroport. Y a-t-il maintenant un risque similaire de chaos aérien ? En général, les éruptions de cette péninsule ne sont presque jamais explosives. Les volcans de la région n'entrent pas en éruption de manière à projeter des cendres directement en haute altitude. Sur la péninsule de Reykjanes, lors des éruptions volcaniques, la lave s'écoule à la surface et des gaz se forment. Cela n'est pas aussi préjudiciable pour le trafic aérien, même si l'aéroport est proche. En Islande, il est possible de suivre assez précisément les mouvements du magma. Cependant, les mouvements de magma sous la surface sont plus fréquents que les éruptions, donc il est impossible de dire si l'épisode de cet automne mènera à une éruption ou non.

En Islande, il y a aussi une certaine inquiétude à Reykjavik, la capitale, qui est assez proche de la péninsule. Les éruptions des trois dernières années ont même été visibles jusqu'à la capitale. Le plus grand danger vient généralement des gaz libérés par les éruptions volcaniques, en particulier le dioxyde de soufre. La quantité de gaz peut être si importante qu'elle affecte les personnes souffrant de maladies respiratoires.

Sur la péninsule de Reykjanes se trouvent également des attractions touristiques parmi les plus célèbres d'Islande, comme le Lagon Bleu et la centrale géothermique de Svartsengi. Alors, est-il sûr de se rendre en Islande maintenant? A ce stade, il n'y a aucune raison de reporter le voyage. Si le volcan entre en éruption, il est alors conseillé de suivre les recommandations de l'office météorologique local. Le plus grand risque avec les éruptions du volcan de Reykjanes, est qu'il est facile de voyager aux abords des volcans, par exemple depuis l'aéroport. Les touristes ignorant les risques peuvent se blesser près d'un volcan actif. Le risque est que les gens s'approchent trop près et qu'il arrive quelque chose...