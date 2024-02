Cette station de ski est devenue la moins chère d'Europe, elle est à quelques kilomètres seulement de la France

Une station à quelques kilomètres seulement de la France tire son épingle du jeu dans le dernier classement des stations de ski les moins chères d'Europe.

Une révolution discrète mais significative a eu lieu cet hiver sur les pistes de ski européennes. Pour ceux qui cherchent à chausser les skis sans faire fondre leur épargne, la nouvelle vedette de l'hiver 2023/24 se trouve bien plus près de la France que ces dernières années. Les stations bulgares de Borovets et de Bansko, longtemps réputées pour leur excellent rapport qualité-prix, ont ainsi été détronées par une station historique des Alpes.

La raison de ce changement ? Un rapport sur les stations de ski publié par Post Office Travel Money qui place Bardonecchia en tête de liste pour le ski à prix abordable. Avec une augmentation modeste de 1,4 % des prix sur l'année par rapport à 2023, Bardonecchia se place désormais devant Borovets et Bansko. Le secret de son succès ne réside pas seulement dans ses tarifs compétitifs mais aussi dans une richesse d'histoire et de culture, combinée à une infrastructure moderne.

Ce joyau niché dans les montagnes du Piémont, à seulement 96 km de Turin et à une encablure de la frontière française. Bardonecchia a toujours été une destination prisée, forte d'une tradition de ski de plus d'un siècle et ayant gagné en notoriété lorsqu'elle a accueilli des épreuves de snowboard des Jeux Olympiques d'hiver de Turin en 2006. Ce village médiéval est en plus très facilement accessible depuis la France puisqu'il a été transformé en point de passage stratégique avec le percement du tunnel du Fréjus.

Aujourd'hui, la station propose plus de 100 kilomètres de pistes skiables, capables de satisfaire aussi bien les débutants que les skieurs expérimentés. Le forfait 6 jours consécutif coûte entre 170 euros et 200 euros pour un adulte, 60 euros pour un enfant de moins de 7 ans. Les tarifs pour louer des skis ou manger dans un restaurant sur les pistes sont également parmi les moins chers d'Europe cet hiver.

Surtout, Bardonecchia profite d'une ambiance montagnarde préservée, loin des grandes stations bétonnées et d'un soleil très présent. Les trois domaines skiables de la station sont reliés par un service de bus gratuit alors que les derniers classements mettent en avant un temps d'attente limité aux remontées mécaniques. Bardonecchia avec son rapport qualité-prix imbattable s'affirme comme la destination de choix pour les skieurs soucieux de leur budget. Ils n'auront que quelques kilomètres à parcourir pour franchir la frontière avec la France.