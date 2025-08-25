C'est le pire aéroport d'Europe : il perd 34 000 bagages par an

En un an, on y dénombre 34 000 demandes de voyageurs suite à des valises égarées...

Files d'attente interminables, retards éventuels, correspondances à assurer mais aussi la crainte de voir ses bagages perdus... Un voyage peut être synonyme de vacances relaxantes mais aussi d'un véritable stress à l'aéroport. Un classement diffusé au Royaume-Uni a noté les aéroports. Il se base sur plusieurs facteurs comme les notes des avis Google, le nombre d'avis mentionnant un niveau de stress élevé, les recherches liées à des bagages perdus, la ponctualité des vols et le nombre de passagers transitant par chaque aéroport.

On retrouve plusieurs aéroports du Royaume-Uni dans le top 5 mais c'est bien le plus grand aéroport londonien, celui de Londres Heathrow, qui obtient la peu enviable première place. Ne crions pas cocorico trop tôt puisque l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle à Paris est également dans le top 5. L'aéroport londonien obtient plutôt une bonne note de satisfaction des voyageurs et affiche une ponctualité des vols dans la moyenne : 65,74%.

Mais si Heathrow surpasse tous les autres, c'est surtout pour une statistique étonnante et plutôt inquiétante pour les voyageurs : le nombre de demandes et réclamations faites par des voyageurs qui n'ont pas retrouvé leurs bagages à l'arrivée ! En un an, plus de 34 000 demandes pour "bagages perdus" ont été faites à Heathrow. Soit plus de 100 par jour, tout de même...

Malgré une ponctualité des vols de 65,74%, l'aéroport fait face à un nombre astronomique de bagages perdus. En un an, pas moins de 34 700 recherches ont été effectuées en lien avec des valises égarées à Heathrow, soit près de 100 par jour ! Si la direction de l'aéroport n'a pas souhaité réagir à la diffusion de ce classement, on rappellera tout de même que 80 millions de passagers passent chaque année par l'aéroport d'Heathrow.

Un dernier conseil, si vous devez transiter par Heathrow, valable également dans tout aéroport par ailleurs, redoublez de vigilance. Identifiez bien vos bagages, prenez en photo leur contenu et gardez en cabine tout objet de valeur ou indispensable. Vous mettrez ainsi toutes les chances de votre côté pour éviter de grossir les rangs des victimes de l'aéroport le plus stressant d'Europe !