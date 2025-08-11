Ce petit village ignoré des touristes cache une des plus belles criques de la Méditerranée

Loin des spots les plus touristiques, ce village abrite ce coin paradisiaque qui séduit les visiteurs.

Ce petit village méditerranéen cache des trésors insoupçonnés. Sa plage est un véritable joyau de la Méditerranée, d'autant qu'elle accueille encore relativement peu de touristes puisqu'elle ne figure pas dans les itinéraires classiques. Il faut dire que ce petit paradis se mérite puisqu'il arrive au bout des routes serpentant la montagne. Comptez deux heures animées en voiture depuis le grand aéroport local à Héraklion !

Ce petit havre de paix, c'est Chora Skafion au sud-ouest de la Crète. Son petit village côtier semble avoir été oublié par le temps. Avec ses maisons blanches traditionnelles, ses petites tavernes familiales en bord de mer et son port pittoresque, il offre un charme authentique loin de l'agitation des destinations touristiques les plus populaires de l'île grecque.

Ce village de moins de 500 habitants bénéficie tout d'abord d'une situation géographique exceptionnelle. Entouré par les majestueuses Montagnes Blanches, il est le point de départ idéal pour explorer les gorges spectaculaires de la région comme celles de Samaria (bien plus fréquentées), d'Imbros ou de Sfakia. De nombreux sentiers de randonnée serpentent le long de la côte, offrant des panoramas à couper le souffle sur la mer turquoise.

Les habitants sont réputés pour leur hospitalité chaleureuse. Mais la véritable star de ce village est sans conteste sa plage de Vrissi. Bien qu'elle soit facilement accessible à pied depuis le village, la plage de Vrissi reste relativement peu fréquentée comparée à d'autres spots de l'île. Située juste à l'ouest de Chora Skafion, elle offre une belle alternative plus accessible depuis le centre qu'un autre joyau, Glyka Nera toute proche. Là bas, les falaises vertigineuses avec des pins y donnent sur une plage de galets blancs et à une eau turquoise. Là aussi, la plage de Glyka Nera se mérite puisqu'on y accède par un chemin escarpé et 30 minutes de marche. Seul autre moyen, le bateau taxi ! Elle a été désignée par le magazine CN Traveller comme l'une des plus belles plages de Grèce en 2024.

Avec ses eaux cristallines d'un bleu éclatant et ses galets lisses, elle offre un cadre idyllique pour se détendre et profiter du soleil. Les visiteurs peuvent ainsi savourer sa beauté, loin des foules qui se pressent chaque année dans les Cyclades voisines. Quelques bars de plage et des parasols sont à disposition pour plus de confort. Les amateurs de snorkeling et de plongée seront également comblés par la vie sous-marine des environs. Les fonds rocheux abritent de nombreuses espèces de poissons colorés. Attention cependant à ne pas s'aventurer trop loin du rivage si vous n'êtes pas un nageur confirmé, la profondeur augmentant rapidement !

L'île de Gavdos, la plus méridionale d'Europe, est également desservie par des ferrys au départ du village. De quoi s'offrir une escapade sur cette île préservée, mais désormais bien connue l'été. Pour plus de quiétude, une halte de quelques jours à Chora Skafion est sans aucun doute une bonne idée. Petit plus, malgré sa petite taille, Chora Skafion offre tout ce qu'il faut aux visiteurs dont plusieurs tavernes servant une cuisine locale reconnue. Les tourtes au fromage de chèvre et au miel, spécialités de la région de Sfakia, sont ainsi à déguster absolument.