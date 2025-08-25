On y mange pour 5 euros et les plages ressemblent aux Maldives, c'est LE bon plan de l'été

Moins chère que les Maldives, cette destination a la cote. Son succès ne se dément pas.

Vous rêvez d'eaux turquoises, de sable blanc, de cocotiers ? A cette évocation, quelques destinations mythiques reviennent continuellement. Hawaï, Bora-Bora, Bali, la Thaïlande mais aussi les Seychelles ou les Maldives. Avec ses nombreux îlots, ses hôtels sur pilotis et ses plages de rêves, les Maldives ont tout pour faire rêver. Sauf le prix ! Vol, hébergement, restauration mais aussi taxes en tout genre, l'archipel est inaccessible à de nombreuses bourses.

Et si on vous proposait une alternative bien moins chère, avec moins d'heure d'avions et qui a rapidement émergé comme l'une des destinations tendance de ces dernières années ? Son succès ne s'est pas démenti tout au long des dernières années et se poursuit. En 2023, 650 000 touristes ont découvert ce petit paradis plus économique et surnommé "l'île aux épices". Il offre lui aussi des plages somptueuses comme aux Maldives. Vous pouvez y trouver une chambre d'hôtel à moins de 100 euros la semaine alors qu'un repas au restaurant avoisine les 5 euros.

Outre ses tarifs attractifs, cette "île aux épices" séduit par son climat chaud toute l'année avec des températures oscillant entre 20 et 30 degrés. L'été est une bonne période pour s'y rendre. Vous avez deviné ? Oui, il s'agit bien de Zanzibar, la petite île au large de la Tanzanie. Avec ses prix attractifs, les vacanciers ont de quoi profiter pleinement des sublimes plages de la côte est, de Kiwengwa à Pingwe en passant par Jambiani.

Mais Zanzibar ne se résume pas à ses plages ! L'île permet aussi de s'immerger dans la culture swahilie en déambulant dans les ruelles colorées de Stone Town, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les férus de nature pourront partir en safari à la rencontre des éléphants et des girafes dans le parc national de Mikumi ou encore observer les colobes rouges, une espèce rare de singes, dans la forêt de Jozani.

Autant d'atouts qui attirent un nombre croissant de visiteurs. Les réservations ont explosé depuis 2022, faisant de Zanzibar l'une des destinations tendance de 2025, dans le sillage des Baléares ou des Canaries.

Hélas, ce succès a déjà un revers. L'essor rapide du tourisme de masse entraîne la multiplication des constructions en béton. Les déchets des hôtels s'amoncellent dans des décharges sauvages et polluent les nappes phréatiques. Face à cette situation, les autorités ont décidé de réguler l'accès à certains sites comme l'île préservée de Mnemba, devenue réserve marine protégée en juin 2023. Désormais, seuls 80 visiteurs par jour peuvent s'y rendre moyennant 25 euros. Une mesure prise en urgence pour tenter de sauver les coraux et la vie sous-marine, menacés par la surfréquentation.

Zanzibar est donc déjà à un tournant et va devoir trouver un équilibre pour préserver ses trésors naturels... Les autorités ont d'ailleurs instauré une nouvelle taxe sous forme d'assurance obligatoire et d'un coût de 40 dollars environ. Ce sésame est désormais indispensable pour accéder à l'île.