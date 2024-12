On y mange pour 5 euros et les plages ressemblent aux Maldives, c'est LA destination bon plan de l'année

Moins chère que les Maldives, cette destination a la cote en ce moment.

Vous rêvez d'eaux turquoises, de sable blanc, de cocotiers... ? A cette évocation, quelques destinations mythiques reviennent continuellement. Hawaï, Bora-Bora, mais aussi les Seychelles ou les Maldives. Avec ses nombreux îlots, ses hôtels sur pilotis et ses plages de rêves, les Maldives ont tout pour faire rêver. Sauf le prix ! Vol, hébergement, restauration mais aussi taxes en tout genre, l'archipel est inaccessible à de nombreuses bourses.

Et si on vous proposait une alternative bien moins chère, avec moins d'heure d'avions et qui a rapidement émergé comme l'une des destinations tendance de l'année 2024 ? Son succès ne s'est pas démenti tout au long de l'année. Ce petit paradis plus économique est surnommé "l'île aux épices" et offre lui aussi des plages somptueuses comme aux Maldives. Vous pouvez y trouver une chambre d'hôtel à moins de 100 euros la semaine alors qu'un repas au restaurant avoisinne les 5 euros.

Outre ses tarifs attractifs, cette "île aux épices" séduit par son climat chaud toute l'année avec des températures oscillant entre 20 et 30 degrés. L'été, à partir du moins de juin, est une bonne période pour s'y rendre. Vous avez deviné ? Oui, il s'agit bien de Zanzibar, la petite île au large de la Tanzanie. Avec ses prix attractifs, les vacanciers ont de quoi profiter pleinement des sublimes plages de la côte est, de Kiwengwa à Pingwe en passant par Jambiani. Les amateurs de farniente seront comblés.

Mais Zanzibar ne se résume pas à ses plages ! L'île permet aussi de s'immerger dans la culture swahilie en déambulant dans les ruelles colorées de Stone Town, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les férus de nature pourront partir en safari à la rencontre des éléphants et des girafes dans le parc national de Mikumi ou encore observer les colobes rouges, une espèce rare de singes, dans la forêt de Jozani.

Autant d'atouts qui attirent un nombre croissant de visiteurs. Les réservations ont explosé depuis 2022, faisant de Zanzibar l'une des destinations tendance pour 2024 et 2025, dans le sillage des Baléares ou des Canaries. Près d'un million de touristes y étaient attendus cette année, contre seulement 550 000 en 2022.

Hélas, ce succès a déjà un revers. L'essor rapide du tourisme de masse bouleverse déjà l'équilibre de l'île. Les constructions en béton se multiplient au détriment de la nature. Les dauphins et les tortues, dérangés par les visiteurs, désertent le littoral. Les déchets des hôtels s'amoncellent dans des décharges sauvages et polluent les nappes phréatiques.

Face à cette situation, les autorités ont décidé de réguler l'accès à certains sites comme l'île préservée de Mnemba, devenue réserve marine protégée en juin 2023. Désormais, seuls 80 visiteurs par jour peuvent s'y rendre moyennant 25 euros. Une mesure prise en urgence pour tenter de sauver les coraux et la vie sous-marine, menacés par la surfréquentation. Zanzibar est donc déjà à un tournant et va devoir trouver un équilibre pour préserver ses trésors naturels...