Tom Hanks y a acheté sa maison de vacances : cette île près de Santorin est encore secrète

Cette petite île encore préservée du tourisme de masse est le refuge du célèbre acteur américain.

Santorin fait rêver avec ses célèbres maisons blanches et bleues accrochées à la falaise et son volcan, une image qui a aussi conquis Instagram depuis plusieurs années. Mais l'été, la carte postale vire au cauchemar avec des milliers de touristes qui débarquent chaque jour des paquebots de croisière. Réaliser le célèbre cliché au sommet avec la vue plongeante sur la Méditerranée peut alors prendre de longues heures en plein soleil et au fil d'une queue plus ou moins organisée !

Loin de cet enfer, les Cyclades recèlent pourtant des îles plus secrètes qui ont su préserver leur charme d'antan. C'est le cas de Paros, située à seulement quelques encablures de Santorin. Avec ses petits villages typiques, ses plages de sable doré et ses collines parsemées de moulins à vent, Paros offre un avant-goût du paradis grec. Mais pour une expérience encore plus exclusive, direction sa petite sœur Antiparos !

Reliée à Paros par un ferry, Antiparos n'a rien à envier à ses célèbres voisines. Elle aussi propose des petits massifs montagneux, des belles criques aux eaux turquoise et des villages authentiques. Le petit bourg de Kastro, réservé aux piétons, est à ne pas manquer, surtout à la saison des bougainvilliers en fleurs. Les sentiers de randonnée et la célèbre grotte sont aussi à arpenter. Côté plages, on citera les plages de sable de Psaraliki au sud de l'île ou de Soros alors que celles au nord comme à Monastiria attireront davantage les amateurs de plongée et de snorkeling.

Mais l'autre atout d'Antiparos, c'est sa fréquentation. L'île est encore épargnée par le tourisme de masse. Seuls quelques visiteurs font l'aller-retour depuis Paros à la journée. De quoi profiter en toute quiétude de ce petit coin de paradis qui a tapé dans l'œil de stars internationales. C'est donc le cas de l'acteur américain Tom Hanks et de son épouse Rita Wilson, d'origine grecque. Ils ont même acquis une luxueuse maison de vacances sur l'île. Le couple, qui a obtenu la nationalité grecque en 2020, y passe tous ses étés et partage régulièrement sur les réseaux sociaux des clichés de leurs escapades à travers les Cyclades.