Il y fait 25 degrés en janvier : cette destination est méconnue, elle offre pourtant des plages désertes et un lagon sublime

Fuyez la grisaille hivernale et évadez-vous au soleil dans cette pépite encore méconnue des Français. Avec ses 25°C même en janvier et ses paysages à couper le souffle, elle a tous les atouts pour devenir votre nouveau coup de cœur.

Marre du froid et de la grisaille de janvier ? Imaginez, au moins virtuellement, un endroit où même en plein cœur de l'hiver, en janvier, il fait en moyenne 25°C. Les journées sont douces et ensoleillées, avec des pointes à près de 30°C. Un temps idéal pour profiter de magnifiques plages de sable fin et se baigner dans les eaux turquoise d'un lagon féerique... Si la mer peut-être piégeuse avec certaines plages peu recommandées pour la baignade, le lagon de notre destination mystère est en revanche un havre de paix. Ici, farniente, balades en kayak au coucher du soleil et sorties en bateau pour admirer la beauté des falaises sont au programme.

Cette destination de rêve encore peu connue des touristes français, c'est une ravissante cité balnéaire de 70 000 âmes nichée sur la célèbre Garden Route en Afrique du Sud. Son nom ne résonnera qu'aux amateurs de football, marqués par la déroute des Bleus et la fameuse "grève" des joueurs dans un bus coupé du monde en 2010. Oui, le nom de cette destination de rêve est bien Knysna en Afrique du Sud.

Entourée d'une luxuriante forêt primaire abritant une faune et une flore d'une diversité unique, Knysna est aussi une destination verte par excellence. En empruntant les sentiers de randonnée, vous pourrez peut-être apercevoir des singes, des antilopes ou de majestueux aigles pêcheurs. Envie d'aventure ? Direction la réserve naturelle de Featherbed, véritable sanctuaire de biodiversité accessible uniquement en bateau, où l'on peut explorer des grottes marines à marée basse. Les amateurs de sports nautiques ne seront pas en reste, avec de nombreux spots de plongée, de snorkeling où obserber le célèbre hippocampe local et d'activités aquatiques comme la planche à voile ou le jet-ski.

Réputée pour son climat exceptionnel oscillant entre 19°C et 25°C toute l'année, Knysna offre des conditions optimales de janvier à mai, puis d'octobre à décembre, pour profiter au mieux de ses merveilles naturelles. Quant aux golfeurs, ils testeront leur swing sur les greens de Pezula et Simola, deux parcours d'exception avec une vue imprenable sur l'océan Indien.

Avec ses plages paradisiaques, son lagon sublime, sa nature généreuse et ses multiples activités, Knysna a définitivement tout pour devenir le nouveau chouchou des voyageurs hexagonaux en quête d'évasion et de dépaysement. Alors, prêts à succomber aux charmes de cette pépite sud-africaine ?