C'est l'un des plus beaux villages d'Espagne - pourtant peu de Français le connaissent, voici ce qu'on peut y découvrir

Parmi les joyaux cachés d'Espagne, ce village médiéval en Catalogne mérite le détour. Découvrez pourquoi ce trésor méconnu des Français recèle tant de charme et d'histoire.

L'Espagne regorge de merveilles qui attirent chaque année des millions de touristes français. Ces derniers auront naturellement tendance à citer Barcelone et sa Sagrada Familia, Madrid et son palais royal ou son parc du Retiro, les plages de San Sebastian ou des Baléares... Parmi les incontournables, figurent aussi l'Alhambra de Grenade, les paysages fantastiques des Canaries, en passant par les ruelles animées de Séville. En bref, les trésors espagnols ne manquent pas ! Il existe aussi des villages cachés, connus par peu de touristes français : en voici l'un des plus beaux, au coeur de la Catalogne.

Connaissez-vous Montblanc ? Ce village médiéval niché en Catalogne est l'un des plus beaux d'Espagne, et pourtant, il reste encore méconnu des voyageurs français. Montblanc doit son origine au 12ème siècle, lorsque le comte de Barcelone Ramon Berenguer IV entreprit de repeupler la région après la Reconquista. En 1163, le roi Alphonse Ier le Chaste octroya à Montblanc le titre de "ville royale", lui conférant des privilèges qui favorisèrent son essor. La cité devint un centre politique et commercial majeur de la Couronne d'Aragon, comme en témoigne son impressionnante architecture médiévale.

Les remparts, érigés entre 1366 et 1383 sous le règne de Pierre IV d'Aragon, s'étendent sur plus de 1,5 km. Jalonnés de 30 tours et de portes monumentales comme celles de Sant Jordi et de Bover, ils protégèrent efficacement la ville lors des conflits de l'époque. Curiosité locale, de nombreuses maisons actuelles partagent encore leurs murs avec ces fortifications, une astuce pour optimiser l'espace intra-muros.

Mais Montblanc est surtout le théâtre de la légendaire histoire de Sant Jordi terrassant le dragon, rappelée par le magazine espagnol Viajar. Chaque 23 avril, la Catalogne célèbre cette fête des amoureux où il est de coutume d'offrir une rose, en souvenir de celle née du sang du dragon occis par le saint-chevalier. C'est aussi l'occasion de rendre hommage à deux géants de la littérature, Cervantès et Shakespeare, disparus tous deux les 22 et 23 avril 1616.

Pour découvrir Montblanc, flânez dans ses ruelles ou foncez vers ses monuments phares. L'église Santa María la Major est un joyau du gothique catalan, tandis que l'ancien hôpital Santa Magdalena témoigne du soin porté aux pèlerins au Moyen-Âge. Sur la Plaça Major, octroyez-vous une pause en terrasse avant d'arpenter les remparts pour profiter de vues imprenables !

Le meilleur moment pour visiter Montblanc ? Pendant la "Setmana Medieval", une fête médiévale haute en couleurs se tenant chaque année autour du 23 avril. Chevaliers, troubadours et artisans investissent alors les rues pour recréer l'ambiance de l'époque, avec en point d'orgue un spectacle retraçant l'épopée de Sant Jordi. Une expérience unique à ne pas manquer pour remonter le temps et percer tous les secrets de cette cité catalane au charme intact...