La bière y coûte seulement 2 euros et il y fait presque 20 degrés, cette ville est idéale à visiter pour fuir l'hiver

Avec ses bières à seulement 2 euros et son soleil quasi permanent, cette ville sonne comme la destination idéale à visiter avant le printemps.

Vous rêvez de fuir la grisaille et le froid pour quelques jours ? Voici une destination parfaite pour un city break ensoleillé avant l'arrivée du printemps. Cette ville offre en effet un cocktail alléchant de beau temps, de patrimoine exceptionnel et de douceur de vivre, le tout à des prix encore très abordables.

Si l'on en croit un récent classement publié par une influenceuse voyage britannique, elle se hisserait même dans le top 10 des villes européennes où la bière est la moins chère. Avec un demi à seulement 1,67 livres sterling en moyenne, soit environ 2 euros, elle arrive à égalité avec Pristina, capitale du Kosovo.

Derrière ce classement insolite (attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et est à consommer avec modération), ressort surtout l'idée d'une halte bon marché, idéale pour un city break ou un long week-end aux airs printaniers. Si elle connaît des étés caniculaires difficiles à supporter pour les organismes, la ville bénéficie néanmoins d'un climat des plus agréables au sortir de l'hiver, avec des températures diurnes avoisinant déjà les 20°C en février.

Mais ce n'est pas le seul atout de cette destination qui gagne en popularité d'année en année auprès des voyageurs européens en quête de soleil et de dépaysement ! Lové au bord du Guadalquivir, son centre historique regorge de trésors architecturaux comme la majestueuse cathédrale gothique, troisième plus grande au monde, le somptueux palais royal de l'Alcazar, joyau de l'art maure ou encore les ruelles colorées et parfumées d'orangers du quartier Santa Cruz. Vous avez deviné ? Il s'agit bien sûr de Séville !

Séville est aussi réputée pour son art de vivre communicatif, entre tapas à déguster en terrasse et spectacles de flamenco enflammés. Une effervescence joyeuse qui atteint son apogée lors de la Semana Santa, célèbre procession de Pâques, et de la Feria de Abril qui lui succède.

Avec ses quelques 3000 heures d'ensoleillement par an, la capitale andalouse se prête idéalement aux balades à pied. Son centre historique, en grande partie piétonnier, se parcourt aisément d'un site à l'autre, de la grandiose place d'Espagne aux vestiges romains comme les colonnes d'Hercule.

Alors, prêts à troquer manteau et écharpe contre les lunettes de soleil pour un break printanier à Séville ? Avec un vol direct depuis Paris d'à peine 2h30, son doux climat, sa bière et sa nourriture bon marché et son patrimoine d'exception, la perle andalouse a décidément tous les atouts pour vous séduire après un long hiver.