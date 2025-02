C'est le moment idéal pour visiter cette perle à 3 heures de Paris, elle combine mer et sites à couper le souffle

Envie de dépaysement et de premiers rayons printaniers ? Direction une perle européenne à seulement 3 heures de Paris. Entre mer et monuments à couper le souffle, c'est le moment idéal pour s'y ressourcer le temps d'un week-end.

Quand les journées rallongent et que le soleil pointe timidement le bout de son nez, l'appel de l'évasion se fait sentir. Pourquoi ne pas en profiter pour s'offrir un city break dépaysant, loin de l'agitation parisienne ? À seulement 3 heures de vol de la capitale, une destination promet un changement de décor total, en profitant des rayons du soleil. Ici, les températures peuvent avoisiner les 20 degrés dès février.

Imaginez une ville où se mêlent harmonieusement patrimoine historique et nature époustouflante. Où à quelques encablures du centre, des palais extravagants côtoient une côte atlantique sauvage. Bienvenue à Lisbonne, la capitale portugaise qui ne cesse de séduire par son authenticité et sa douceur de vivre !

Mais ce qu'encore beaucoup de touristes ignorent, c'est qu'un véritable joyau se cache à seulement quelques kilomètres de là. Sintra, petite ville nichée au cœur du parc naturel du même nom, est une pépite qui mérite amplement le détour. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle regorge de trésors architecturaux et naturels qui en font une escapade de choix en ce début de printemps. Entre patrimoine grandiose et nature à l'état pur, Sintra est une belle parenthèse aux portes de Lisbonne.

Flâner dans les ruelles pavées du centre historique donne le ton. Ici, les bâtisses anciennes et les places ombragées invitent à la flanerie. Perchés sur les hauteurs verdoyantes de la Serra, des palais et châteaux de contes de fées offrent des panoramas à couper le souffle sur l'océan.

Parmi les incontournables, le Palais de la Regaleira et ses jardins mystérieux, où grottes, passages secrets et puits initiatique éveillent l'imagination. Ou encore le flamboyant Palais de Pena, véritable manifeste de l'architecture romantique avec ses couleurs vives et ses styles mêlés. À l'intérieur comme à l'extérieur, la visite promet d'être époustouflante. Sans oublier les vestiges du Château des Maures, belvédère imprenable sur la ville et la côte.

Après cette immersion féerique, direction le Cabo da Roca, point le plus occidental d'Europe continentale. Face à l'immensité de l'Atlantique, les falaises escarpées et les plages sauvages offrent un superbe spectacle. Un lieu hors du temps, idéal pour se ressourcer au grand air marin. Les amateurs de plages et de surf pourront pousser l'expérience jusqu'à Cascais et ses falaises se jetant dans l'Atlantique alors que les amateurs de Formule 1 feront un détour par Estoril, hôte du circuit du même nom. C'est là qu'un certain Ayrton Senna avait remporté son premier Grand Prix en 1985, démontrant sa célèbre maestria sous la pluie.