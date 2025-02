Ce petit village est une perle cachée, il y fait beau dès le printemps et peu de touristes le connaissent

L'Espagne regorge de trésors méconnus, loin de la foule des grandes destinations touristiques. Découvrez ce village de pêcheurs andalou, une vraie perle rare qui a su garder son authenticité.

Chaque année, des millions de touristes se ruent vers les plages ensoleillées et festives de l'Espagne, de la Costa Brava aux Baléares en passant par la Catalogne. Mais au milieu de cette effervescence estivale, il devient difficile de trouver un coin d'authenticité préservé du tourisme de masse. Pourtant, en s'écartant un peu des sentiers battus, on peut encore dénicher de véritables pépites.

Direction l'Andalousie, cette région du sud de l'Espagne réputée pour son patrimoine maure, ses villages blancs et son ambiance chaleureuse. C'est là, niché entre mer et montagne, que se cache l'un des plus beaux villages de pêcheurs du pays : Las Negras. Lovée au creux du parc naturel du Cabo de Gata, près d'Almeria, cette petite bourgade semble figée dans le temps. Ici, pas de grands complexes hôteliers ni de boutiques de souvenirs clinquantes, mais des maisons blanches qui s'égrènent le long d'une plage de sable noir volcanique, face aux eaux turquoises de la Méditerranée.

En se perdant dans le dédale des ruelles étroites, on découvre des façades parées de bouquets de bougainvilliers et de cactus en pots, des bateaux de pêche colorés qui tanguent doucement au rythme des vagues, comme relaté par le site espagnol Trendencias qui l'a visité. Las Negras n'a pas de monument historique grandiose à offrir, mais séduit par son ambiance paisible et authentique, celle d'un ancien village de pêcheurs qui a su conserver son âme.

Les environs invitent à de belles balades, entre le vieux volcan du Cerro Negro et les paysages quasi lunaires du Cabo de Gata. Au détour d'une crique accessible uniquement à pied ou en bateau, on peut même tomber sur les vestiges d'un château à proximité.

Vous êtes tenté ? C'est au printemps qu'il sans doute faut venir pour profiter pleinement de Las Negras, quand la douceur s'installe et que les touristes se font encore rares. Flâner sur le petit port bordé de bars à tapas, s'attarder sur le marché artisanal haut en couleurs, photographier le coucher de soleil sur l'horizon en profitant du paysage des falaises à proximité... Autant d'expérience qui font tout le charme de ce bout d'Espagne préservé.