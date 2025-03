Cet hôtel offre des plongées uniques avec des raies-manta, les meilleures dates sont déjà connues

Voici une expérience hors du commun: plonger avec les majestueuses raies manta. Un hôtel vous offre une opportunité unique de vivre ce moment au cœur d'une réserve naturelle préservée.

Saviez-vous qu'un groupe de raies manta est appelé un "escadron" ? Et de mai à novembre, les voyageurs ont de grandes chances de nager avec ces immenses escadrons de créatures marines majestueuses dans un atoll unique au monde. Ce petit atoll est à juste titre reconnu comme l'un des meilleurs endroits au monde pour faire de la plongée avec masque et tuba en compagnie des raies manta. Il est ainsi idéalement situé à proximité d'un chenal profond, une sorte d'autoroute pour les larves planctoniques en provenance de l'ouest et de l'est de l'océan Indien. Ce plancton est ce dont des centaines de raies manta viennent se nourrir chaque année.

Imaginez-vous en train de nager dans des eaux cristallines, entouré par l'un des plus fascinants spectacles de l'océan : le rassemblement annuel des raies manta. C'est précisément ce que propose un hôtel en profitant de sa présence à proximité d'une réserve de biosphère de l'Unesco : l'atoll de Baa. L'hôtel a baptisé ces jours, les "Manta Hot Dates". Bien qu'il n'y ait jamais de garantie avec la faune sauvage, les experts du Four Seasons Resort Maldives à Landaa Giraavaru et du Manta Trust promettent de tout mettre en oeuvre pour les observer au mieux.

Les spécialistes des mantas du programme de conservation des mantas des Maldives (fondé par le Manta Trust) étudient les raies manta résidentes de l'atoll de Baa depuis deux décennies. En utilisant leurs connaissances des marées, les prévisions de plancton, les phases lunaires ou encore leur connaissance des déplacements des raies manta locales, ils ont ainsi déjà prédit les meilleures dates pour observer les raies mantas - des jours précis entre mai et novembre. On retrouve ainsi plusieurs créneaux, par exemple du 10 au 14 mai, du 25 au 29 mai, du 9 juin au 13 juin, ou encore du 8 au 12 uillet, du 7 août au 11 août mais aussi deux créneaux en septembre, deux en octobre et enfin deux en novembre 2025.

Durant cette période, les visiteurs pourront ainsi participer à des séances de plongée avec masque et tuba, guidés par des experts. Au-delà de la plongée, les participants chanceux pourront aussi observer les dauphins ou encore participer à des ateliers de protection et de développement du corail. Une occasion en or de s'impliquer activement dans la préservation de cet écosystème marin fragile au coeur d'un paysage unique.

Le Four Seasons Resort Maldives at Landaa Giraavaru, niché au cœur d'une réserve de biosphère de l'UNESCO, est ainsi l'endroit idéal pour réaliser ce rêve. Avec ses villas luxueuses posées sur pilotis, cet établissement hors du commun vous promet une expérience inoubliable. Alors, prêt à plonger au cœur d'une nature préservée et à nager avec les raies manta ?