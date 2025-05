On y trouve du soleil 300 jours par an et la semaine de vacances coûte 200 euros, c'est l'une des destinations pas chères cette année

Avec son soleil garanti et ses forfaits séjours à petits prix, cette île près de la France s'impose comme une destination de choix pour de très belles vacances d'été.

A l'approche des vacances d'été et alors que le soleil se fait plus rare après un début de printemps idyllique, les idées de destinations fleurissent pour ceux qui n'ont pas encore tranché. Vous cherchez du soleil, des petits prix, des plages aux eaux turquoise, le tout à distance raisonnable de Paris ?

Située au cœur de la Méditerranée, cette île jouit d'un climat exceptionnellement doux et ensoleillé, avec pas moins de 300 jours de soleil par an. Ses paysages sublimes, entre plages de sable blanc et eaux turquoises, n'ont rien à envier aux Caraïbes ou aux Maldives. Le tout à seulement 2 heures de vol de Paris et pour un budget bien plus léger !

En effet, il est actuellement possible de s'offrir un séjour d'une semaine en Sardaigne pour à peine 200€ par personne, vol et hébergement compris. Les prix sont évidemment un peu plus élevés en été mais restent raisonnables. De nombreuses offres promotionnelles fleurissent en ce moment, notamment pour le mois de juin qui permet de profiter de l'île juste avant l'afflux des vacanciers de juillet-août. Si vous voulez profiter d'un peu plus de confort dans un hôtel en bord de mer, c'est possible. Après une petite rechercher sur le web, nous avons déniché de nombreuses offres. Comptez par exemple 370€ par personne pour 7 nuits en chambre double avec petit-déjeuner au milieu du mois de juin au LH Pedraladda Resort à Castelsardo, dans le nord de l'île.

Une fois sur place, les possibilités d'activités sont infinies pour profiter au maximum des charmes naturels de la Sardaigne. Farniente et baignades sur les plages paradisiaques de sable rose de Cavaliere, de Spaggia di Tuerredda aux allures de lagon polynésien, ou encore de Cala Brandinchi nichée au cœur d'une pinède. La plage de Spiaggia Capriccioli, considérée comme la plus belle de toute la Costa Smeralda, vaut également le détour.

Les férus d'histoire et de culture ne seront pas en reste avec une visite de Cagliari, la capitale sarde. Au programme : déambulation dans les ruelles pavées de la vieille ville, plongée dans les grottes et cryptes souterraines, et escale incontournable au Bastion Saint Remy, monument emblématique de l'île.

Enfin, pour une expérience unique, il est possible de s'offrir une virée en bateau au large de la Sardaigne, avec à la clé l'observation de dauphins dans leur habitat naturel. Certaines excursions proposent même une session de snorkeling pour approcher de près les dauphins. Voici définitivement l'un des bons plans de l'été...