Eau turquoise, glace à la pistache et repas pour quelques euros : voici l'île grecque la moins chère pour les vacances

Plages de rêve, restaurants savoureux et patrimoine unique vous y attendent, loin de la foule et à moindre coût.

Alors que la Grèce est l'une des destinations favorites des Français cet été, les valeurs sûres comme Santorin, Mykonos ou Naxos risquent d'être surpeuplées et hors de prix. Pourtant, il existe encore quelques pépites secrètes qui permettent de profiter de vacances de rêve en Grèce sans se ruiner. C'est le cas d'une île encore préservée située à seulement 1h de ferry du Pirée, le port d'Athènes.

Malgré sa proximité avec la capitale, cet havre de paix a su garder son authenticité et son charme typiquement grec. Son joli port est bordé de maisons colorées abritant cafés et tavernes traditionnelles. L'île est surtout réputée pour ses délicieuses pistaches AOP qui se déclinent à toutes les sauces : en apéritif, dans les salades, les desserts et bien sûr dans les glaces artisanales à déguster sur le port. Ces glaces à la pistache font la fierté des locaux et la joie des touristes, surtout l'été en pleine chaleur. Mais au-delà de ces saveurs typiques, ce petit repaire secret des Athéniens réserve d'autres trésors aux visiteurs curieux.

Cette île, c'est Egine. Les eaux cristallines qui la bordent sont idéales pour se prélasser sur le sable fin à petit prix, comme sur la jolie plage d'Avra. On y trouve des transats dès 10 euros selon le magazine grec Issue magazine qui y a posé les pieds pour donner ce bon plan et l'élire "île grecque la moins chère de l'été". Pour plus de tranquillité, direction la plage de Kolona, havre de paix sous les pins. Mais le véritable coup de cœur se trouve sur l'îlot de Moni. Après une courte traversée en bateau-taxi (entre 10-20 euros selon la saison), vous poserez le pied sur une plage de carte postale bordée d'un bois abritant paons et daims. Citons aussi les plages de Chalkiada avec ses galets blancs ou Aponissos pour une séance de baignade en palmes-tuba.

Cap aussi sur le temple d'Aphaia, joyau antique dans un écrin de verdure offrant une vue époustouflante sur la mer Égée ! Les férus de randonnée apprécieront les sentiers balisés, comme celui menant à Paleachora, ancienne cité perchée parsemée de petites chapelles byzantines. Un détour s'impose aussi au monastère d'Agios Nektarios, haut lieu de pèlerinage orthodoxe.

Au menu du séjour, poissons grillés, fritures légères ou katsoulès (rougets roses locaux) raviront vos papilles pour une poignée d'euros (comptez entre 15 et 20 euros pour un repas complet). La taverne Saronis à Perdika avec ses tables sur le petit port est une valeur sûre selon le magazine. Vous l'avez compris, Égine offre le meilleur d'un séjour grec sans se ruiner. Comptez seulement 140 euros par personne pour 5 jours en haute saison (ferry, chambre double et repas). Privilégiez si possible le mois de juillet, moins fréquenté que le mois d'août.